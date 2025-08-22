Quảng NgãiKhi dừng đèn đỏ ở ngã tư Thạch Trụ, phụ xe khách mở cửa ném rác xuống đường, bị lập biên bản xử phạt.

Ngày 22/8, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ xử phạt hành chính tài xế 50 tuổi của nhà xe Kiếm Thịnh về hành vi đổ rác trái phép, theo khoản 4 Điều 17 Nghị định 168. Ngoài mức phạt 12,5 triệu đồng, tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phụ xe mở cửa xả rác xuống đường khi dừng đèn đỏ Xe khách dừng lại ở ngã tư để phụ xe ném rác xuống đường. Video: Người dân cung cấp

Trước đó, chiều 1/8, ôtô khách chạy hướng Bắc - Nam dừng đèn đỏ tại ngã tư Thạch Trụ, xã Lân Phong (huyện Tư Nghĩa cũ). Khi ôtô dừng, phụ xe mở cửa, ném túi nylon chứa rác và chai nhựa xuống đường, sau đó đóng cửa tiếp tục hành trình.

Toàn bộ sự việc được camera ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, làm việc với nhà xe. Tài xế và phụ xe thừa nhận hành vi.

Phạm Linh