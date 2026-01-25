Phụ xe bị ba người tấn công trên ôtô khách

Đăk LăkPhụ xe Nguyễn Văn Cương khi không cho 3 khách soát xe tìm người đã bị kẹp cổ, đánh vào đầu, khuya 24/1.

Khoảng 23h, ôtô giường nằm Tăng Tín (chạy tuyến Nghệ An - TP HCM) dừng đón tại đèo Hà Lan, quốc lộ 14 thì có 3 người đàn ông lên xe. Khi lên xe, nhóm đòi soát xe tìm người tên Hùng.

Nhân viên xe khách bị tấn công Camera nhà xe ghi lại cảnh nam phụ xe bị nhóm người tấn công.

Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của khách, phụ xe Cương (28 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) không đồng ý thì liền bị nhóm lao vào kẹp cổ, đánh tới tấp vào đầu trong ca-bin. Nhóm kéo Cương xuống xe đánh, đập vỡ điện thoại của anh. Nạn nhân vùng chạy thoát vào nhà dân cầu cứu.

Bà Nguyễn Thị Oanh, quản lý nhà xe Tăng Tín cho biết, trong ngày 23 và 24/1 có một số điện thoại lạ gọi tới đặt vé đi từ đèo Hà Lan ra tỉnh Nghệ An và nói muốn đi chung với anh Hùng - nhân viên của nhà xe. Lúc này, trực tổng đài nói nếu muốn đi với anh Hùng thì liên hệ trực tiếp.

Công an phường Cư Bao đang vào cuộc điều tra.

Ngọc Oanh