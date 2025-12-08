Phú Thọ yêu cầu cán bộ mặc kín đáo, váy không xẻ tà cao

Phú ThọTỉnh Phú Thọ yêu cầu cán bộ ăn mặc lịch sự, ứng xử chuẩn mực, tươi cười khi tiếp dân, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Theo quy chế văn hóa công sở do UBND tỉnh Phú Thọ ban hành từ tháng 12/2025, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp tính chất công việc, đặc thù ngành nghề và thuần phong, mỹ tục. Cụ thể, người làm việc tại công sở phải mặc quần áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không mặc váy liền áo không ve cổ, không mặc quần bò, áo phông không ve cổ; đi giày hoặc dép có quai hậu.

Tỉnh khuyến khích cán bộ mặc comple, thắt caravat, áo dài truyền thống hoặc đồng phục công sở. Cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được khuyến khích sử dụng mẫu đồng phục riêng, bảo đảm văn minh, lịch sự. Trong các buổi lễ, cuộc họp trọng thể hoặc khi tiếp khách nước ngoài, nam mặc comple hoặc áo sơ mi dài tay, quần âu, thắt caravat; nữ mặc áo dài truyền thống hoặc comple; người dân tộc thiểu số có thể mặc trang phục lễ hội dân tộc.

Khung cảnh một buổi làm việc của UBND tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ

Ngoài trang phục, quy chế quy định rõ chuẩn mực ứng xử khi tiếp dân. Cán bộ phải tôn trọng, lắng nghe, hướng dẫn tận tình, giải thích cặn kẽ các thắc mắc; thực hiện "4 xin" gồm xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; "4 luôn" gồm luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ, không sử dụng tiếng lóng, biệt ngữ, từ ngữ khó hiểu trong giao tiếp.

Cán bộ tại bộ phận một cửa phải chủ động chào hỏi, hỏi rõ nhu cầu, hướng dẫn cụ thể, sẵn sàng phục vụ; khi có khiếu nại, góp ý phải cầu thị, ghi nhận, nhận lỗi nếu có sai sót.

Quy chế yêu cầu cán bộ không được tổ chức cưới hỏi, việc tang, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức vì mục đích vụ lợi tại khu dân cư và nơi công cộng. Khi tổ chức, cá nhân bức xúc, cán bộ phải kiềm chế, bình tĩnh lắng nghe, tuyệt đối không đối chất, không gây căng thẳng, không hách dịch, nhũng nhiễu hay dọa nạt người dân.

Quy chế văn hóa công sở của tỉnh gồm 5 chương, 17 điều, quy định đầy đủ về mục đích, nguyên tắc thực hiện, trang phục, tinh thần làm việc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức lối sống và việc bài trí khuôn viên công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Gia Chính