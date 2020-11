Phú Thọ tổ chức bóng đá nam SEA Games 31

Dự kiến tuần tới tỉnh Phú Thọ sẽ nhận văn bản giao tổ chức một bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31.

"Có một số nơi cũng xin tổ chức bóng đá nam SEA Games 31, nhưng Phú Thọ được đánh giá cao hơn do cơ sở vật chất tốt và UBND Tỉnh cũng rất quyết tâm. Chúng tôi đã xem xét đánh giá và sẽ có thêm một buổi làm việc với phía Phú Thọ. Có thể, tuần tới họ sẽ được chấp thuận để tổ chức một bảng đấu", một thành viên Uỷ ban chỉ đạo SEA Games 31 nói với VnExpress chiều nay 21/11.

Triệu Việt Hưng (số 7) đi bóng qua người trong trận giao hữu giữa U22 Việt Nam với U22 Myanmar trên sân Phú Thọ ngày 7/6/2019. Ảnh: Lâm Thoả

Theo đề án ban đầu, hai bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và Nam Định. Tuy nhiên, sau đó UBND Hà Nội xin rút, do sân Hàng Đẫy xuống cấp, không đảm bảo an ninh, an toàn. UBND Phú Thọ ngay lập tức làm đơn xin thay thế.

Sân vận động Phú Thọ mới được sửa chữa nâng cấp, có sức chứa 20.000 người, mặt cỏ tốt, đủ các phòng chức năng. Nơi này cũng đáp ứng yêu cầu về địa lý - gần sân bay quốc tế Nội Bài, có các sân tập đảm bảo, hệ thống khách sạn tốt. Trước SEA Games 2019, U22 Việt Nam từng giao hữu với Myanmar tại đây.

U23 Việt Nam - U23 Myanmar U22 Việt Nam thắng U22 Myanmar 2-0 trên sân Phú Thọ ngày 7/6/2019.

Bảng đấu còn lại sẽ vẫn diễn ra trên sân Thiên Trường, Nam Định. Các trận bán kết, tranh HC đồng và chung kết sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tại SEA Games 30 ở Philippines 2019, Việt Nam thắng Indonesia 3-0 trong trận chung kết để giành HC vàng bóng đá nam. HLV Park Hang-seo được giao chỉ tiêu bảo vệ tấm huy chương này, khi Việt Nam đăng cai SEA Games năm 2021.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11/2021 đến 2/12/2021, với 40 môn thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 70 HC vàng, đứng trong top 3. Tại kỳ đại hội tổ chức ở Philippines năm 2019, Việt Nam đứng thứ hai toàn đoàn với 98 HC vàng, 85 HC bạc và 105 HC đồng. Trong lần đầu tiên đăng cai SEA Games năm 2003, Việt Nam nhất toàn đoàn với 158 HC vàng, 97 HC bạc và 91 HC đồng.

Lâm Thoả