Phú Thọ thúc đẩy lợi thế du lịch sau hợp nhất

Phú Thọ đẩy mạnh du lịch văn hóa và sinh thái thông qua chiến lược đa kênh và liên kết vùng, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Sau khi mở rộng không gian phát triển, Phú Thọ được nhìn nhận là một "bản đồ thu nhỏ" của du lịch miền Bắc, hội tụ đồng thời ba trụ cột quan trọng: di sản văn hóa - lịch sử, sinh thái tự nhiên và hạ tầng nghỉ dưỡng hiện đại. Do đó, tỉnh đang triển khai chiến lược xúc tiến du lịch chuyên nghiệp và đa kênh, tập trung vào các nền tảng số, hệ thống website chuyên ngành, mạng xã hội và phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương.

Mùa lúa tại Mai Châu. Ảnh: Thanh Bình

Trọng tâm của không gian du lịch mới là Khu di tích Đền Hùng - biểu tượng tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Đền Hùng không chỉ là điểm đến tâm linh, còn gắn kết cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

Ngoài ra, hệ thống di sản phi vật thể đặc sắc như hát xoan, ca trù tạo chiều sâu văn hóa hiếm có. Các di sản này được đưa vào trải nghiệm du lịch giúp di sản "sống" trong đời sống đương đại.

Ở phía Tây, vùng Hòa Bình mang đến màu sắc sinh thái - cộng đồng đậm nét với hồ Hòa Bình như "Hạ Long trên núi". Mô hình du lịch cộng đồng tại Đà Bắc trở thành lựa chọn của dòng khách yêu thiên nhiên.

Khu vực Vĩnh Phúc lại đóng vai trò là "đầu kéo" về hạ tầng du lịch hiện đại với Tam Đảo và Đại Lải là điểm đến của dòng khách trung - cao cấp.

Tỉnh cũng tham gia các sự kiện xúc tiến du lịch quốc tế như Hội chợ du lịch quốc tế KITS tại Hàn Quốc và ITE HCMC. Các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch tâm linh Đền Hùng, du lịch sinh thái cộng đồng Xuân Sơn, hồ Hòa Bình và trải nghiệm Hát Xoan được giới thiệu tới doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế.

Phú Thọ còn chú trọng xây dựng sản phẩm theo mùa và nhóm khách. Mùa xuân gắn với lễ hội truyền thống; mùa hè phát triển du lịch lòng hồ, suối khoáng; mùa thu là du lịch nông nghiệp; mùa đông khai thác các sản phẩm săn mây, trekking. Cách tiếp cận này giúp kéo dài mùa du lịch, giảm tính thời vụ.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, liên kết vùng cũng là hướng đi chiến lược với các tour kết nối Phú Thọ - Hòa Bình - Vĩnh Phúc, mở rộng sang Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La.

Khu du lịch Tam Đảo. Ảnh: Hải Nam

Nhờ đó, trong 9 tháng năm nay, Phú Thọ đón khoảng 3,65 triệu lượt khách, trong đó có gần 95.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt gần 12.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong phát triển du lịch và hạ tầng vùng sâu, vùng xa, chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh xác định việc thu hút các dự án lớn trong lĩnh vực nghỉ dưỡng được xem là "đòn bẩy" quan trọng để nâng tầm sản phẩm và hình ảnh điểm đến.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, kết hợp hài hòa giữa du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao với các giá trị văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc, tạo nên những hành trình trải nghiệm khác biệt, đủ sức giữ chân du khách dài ngày.

"Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại không chỉ tạo ra trải nghiệm đa dạng, còn mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển bền vững cho du lịch Đất Tổ trong những năm tới", ông Trường nói.

Thanh Thư