Phú Thọ thu hút đầu tư công nghệ cao

Phú Thọ xác định công nghiệp - công nghệ cao và "xanh" là trụ cột phát triển kinh tế, do đó thành lập nhiều khu công nghiệp, thu hút đầu tư.

Tỉnh cho biết, công nghiệp - công nghệ cao theo hướng bền vững là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng phát triển và năng lực cạnh tranh địa phương.

Đến hết năm nay, tỉnh thành lập 28 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5.800 ha. Đến năm 2030, tỉnh dự kiến phát triển thêm 30 khu công nghiệp với quy mô sử dụng đất trên 7.400 ha. Trong đó, 8 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch phân khu làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư; các khu còn lại đang hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Khu công nghiệp kiểu mẫu Thăng Long. Ảnh: Lê Sơn

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh điều chỉnh theo hướng tập trung, liên kết vùng để phát huy lợi thế từng khu vực. Nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Phú Hà, Trung Hà, Phù Ninh... được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và logistics để sẵn sàng tiếp nhận các dự án chế biến - chế tạo, điện tử và cơ khí chính xác.

Đồng thời, các khu công nghiệp tại Phú Thọ đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển xanh, thông minh và bền vững. Các tiêu chí về môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, hạ tầng số và xử lý chất thải được đặt ra ngay từ khâu quy hoạch để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư công nghệ cao.

Vị trí gần Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và các cảng biển lớn phía Bắc tăng cường lợi thế cạnh tranh cho tỉnh. Hiện Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút 48 dự án gồm 39 dự án FDI với tổng vốn hơn 226 triệu USD và 9 dự án DDI trị giá trên 600 tỷ đồng. Đây là nơi giải quyết việc làm cho gần 13.000 lao động, trong đó hơn 12.600 là người Việt Nam; tỷ lệ lấp đầy đạt 95%.

Ông Hoàng Long Biên, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết sự thành công của Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc không chỉ từ vị trí hay hạ tầng, còn nhờ chiến lược thu hút các dự án công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường. "Nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu", ông Biên nói.

Phú Thọ cũng chuyển đổi từ mô hình phát triển truyền thống sang trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao. Tỉnh định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp hiện có sang mô hình sinh thái gắn với phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời tập trung vào các ngành như cơ khí chính xác, thiết bị điện - điện tử, chế biến nông sản và năng lượng tái tạo.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư minh bạch; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghệ cao; nhanh chóng giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục cho các khu công nghiệp mới; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật - xã hội ngoại vi khu công nghiệp.

Đặc biệt trong việc thu hút đầu tư, tỉnh kiên định chỉ chọn những dự án chất lượng cao có khả năng lan tỏa chuỗi giá trị sản xuất; loại bỏ dần những dự án kém hiệu quả gây tác động xấu tới môi trường để dần hình thành những khu công nghiệp kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, tỉnh kiên định quan điểm "nội lực quyết định, ngoại lực đột phá", lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm.

"Thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục chuyển đổi các khu công nghiệp hiện có sang mô hình sinh thái; quy hoạch các khu công nghiệp xanh gắn với kinh tế tuần hoàn; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện hạ tầng kỹ thuật - xã hội và kết nối giao thông liên vùng", ông Đông khẳng định.

Thanh Thư