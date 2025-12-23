Phú Thọ phát triển du lịch xanh

Phú Thọ tận dụng di sản văn hóa và thiên nhiên tạo ra các dịch vụ sản phẩm độc đáo, thu hút du khách quan tâm đến bảo vệ môi trường.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, năm nay, tổng doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 14.800 tỷ đồng với tổng 14,5 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách nội địa đạt 13,824 triệu lượt, khách quốc tế 676.000 lượt; khách lưu trú ước khoảng 4,57 triệu lượt với gần 151.000 lượt khách quốc tế.

Đồi chè Long Cốc. Ảnh: Long Cốc Ecolodge

Phú Thọ xác định phát triển du lịch gắn với sinh thái - văn hóa - cộng đồng, chú trọng khai thác hợp lý các tài nguyên như cảnh quan sinh thái hồ Hòa Bình, Vườn quốc gia Xuân Sơn, khu nghỉ dưỡng Tam Đảo, Đại Lải, đồi chè Long Cốc, suối nước khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi, các làng nghề truyền thống và hệ thống di tích lịch sử.

Để phát triển du lịch xanh, địa phương không chỉ dựa vào cảnh quan thiên nhiên, còn khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Các mô hình homestay tại xã Xuân Đài, Long Cốc hay Thanh Thủy góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tạo ra trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Du lịch nghỉ dưỡng tại Mai Châu, hồ Hòa Bình. Ảnh: Sở VHTT&DL Phú Thọ

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, việc thay đổi tư duy phát triển rất quan trọng để doanh nghiệp, người dân và du khách cùng bảo tồn môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống. "Chúng tôi xây dựng các tour du lịch xanh gắn với sản phẩm OCOP, đặc sản, sản vật Phú Thọ giúp du khách có trải nghiệm thật và lan tỏa thương hiệu địa phương", ông Hòa nói thêm.

Các chuyên gia nhận định chuyển đổi sang du lịch xanh không chỉ là xu hướng, còn là điều kiện tất yếu để phát triển bền vững. Du khách ngày càng quan tâm đến việc giảm rác thải nhựa và tác động tiêu cực đến môi trường cũng như cộng đồng địa phương. Xu hướng này sẽ là động lực để Phú Thọ thu hút thêm nhiều khách trong nước và quốc tế.

Theo định hướng phát triển, Phú Thọ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng xanh với các tuyến giao thông kết nối đến vùng sinh thái và hệ thống xử lý rác thải du lịch. Tỉnh khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo tại các cơ sở lưu trú và phối hợp với các tỉnh khác trong không gian "Du lịch về cội nguồn" (Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai) để mở rộng mạng lưới sản phẩm sinh thái - cộng đồng.

Trước áp lực gia tăng về lượng khách, tỉnh xác định phát triển du lịch phải đi đôi với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường. Tỉnh dành nguồn lực đáng kể cho việc tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa. Riêng Khu di tích Đền Hùng đã triển khai nhiều dự án bảo tồn trong giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa.

Tam Đảo nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Đạt

Trong lĩnh vực du lịch sinh thái, tỉnh tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác tại các khu vực nhạy cảm về môi trường. Vườn quốc gia Xuân Sơn được định hướng phát triển du lịch sinh thái có giới hạn, ưu tiên các tuyến tham quan thiên nhiên và khám phá hang động cũng như du lịch cộng đồng tại các bản làng dân tộc Dao, Mường. Các mô hình homestay được khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nhằm hạn chế bê tông hóa và gắn liền với sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Hạ tầng du lịch cũng tiếp tục được đầu tư theo hướng đồng bộ với hơn 600 cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh, bao gồm gần 50 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3 đến 5 sao cùng hàng trăm homestay và khu nghỉ dưỡng sinh thái. Hệ thống giao thông kết nối Hà Nội - Việt Trì - Thanh Thủy - Xuân Sơn ngày càng thuận tiện giúp Phú Thọ trở thành điểm đến cuối tuần quen thuộc của du khách Thủ đô.

Chuyển đổi số cũng được coi là trụ cột trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Các nền tảng quảng bá điểm đến, bản đồ du lịch số cùng ứng dụng đặt dịch vụ và thanh toán không tiền mặt từng bước được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, hiệu quả quản lý. Theo định hướng đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu đưa ngành công nghiệp không khói này trở thành ngành kinh tế quan trọng đón trên 20 triệu lượt khách mỗi năm, với tỷ lệ khách lưu trú dài ngày cũng như chi tiêu cao ngày càng tăng.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết, tỉnh đặt mục tiêu cân bằng giữa bảo tồn di sản văn hóa với bảo vệ môi trường, cũng như khai thác hiệu quả tài nguyên. "Đây là chìa khóa để Phú Thọ không chỉ trở thành điểm đến ký ức, còn là nơi trải nghiệm xanh, an toàn và bền vững trong dòng chảy hiện đại", vị đại diện nói.

Thanh Thư