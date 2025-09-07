Phú Thọ mở trung tâm xạ trị gia tốc kỹ thuật cao

Bệnh nhân ung thư tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận có thể tiếp cận phương pháp xạ trị kỹ thuật cao ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển lên tuyến trung ương.

Ngày 6/9, TS.BS Hoàng Công Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Việt Đức, cho hay nơi này khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Xạ trị gia tốc kỹ thuật cao, giúp giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Ông Lâm nói thêm bên cạnh hệ thống máy, nơi này áp dụng điều trị đa mô thức giúp đạt hiệu quả kiểm soát bệnh, hạn chế biến chứng và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư.

Điều trị đa mô thức là phương pháp kết hợp nhiều liệu pháp khác nhau như phẫu thuật, hóa trị và xạ trị để cùng lúc chữa một bệnh. Thống kê cho thấy Phú Thọ có hơn 4 triệu dân, song chỉ 2-3 cơ sở y tế có máy xạ trị.

Ngoài hệ thống Cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tích hợp laser mô phỏng, bệnh viện triển khai hệ thống xạ trị Halcyon HyperSight 4.0 của Varian (Mỹ) - máy xạ trị tuyến tính thế hệ mới, có tốc độ xử lý nhanh, an toàn, hỗ trợ toàn diện các kỹ thuật tiên tiến, giúp điều trị hiệu quả nhiều loại ung thư phổ biến như vú, phổi, gan, đầu cổ, vùng tiểu khung... "Mỗi lượt điều trị chỉ mất 1-3 phút thay vì 5-10 phút như hệ thống thông thường, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi", đại diện bệnh viện nói.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Như Ý

Tại sự kiện, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết theo số liệu thống kê năm 2022, Việt Nam mỗi năm có hơn 182.000 ca mắc ung thư mới, 115.000 ca tử vong do ung thư. Bệnh ung thư ngày càng tăng, nhu cầu điều trị ngày càng cao, song tình trạng thiếu hụt thiết bị xạ trị đang là thách thức lớn của ngành y tế. Hiện cả nước hiện chỉ có 85 cơ sở, đáp ứng chưa tới 70% nhu cầu thực tế của người bệnh.

Tình trạng này gây ra sự quá tải nghiêm trọng cho các bệnh viện tuyến trung ương, khiến bệnh nhân phải chờ đợi lâu, có thời điểm lên tới 10 tiếng, gặp nhiều khó khăn khi phải di chuyển xa để điều trị. Để đạt được mục tiêu tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị và Chính phủ đặt ra là một máy xạ trị trên một triệu dân, Việt Nam cần đầu tư thêm ít nhất 35-40 hệ thống máy mới. Việc thiếu hụt này không chỉ làm giảm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiệu quả của bệnh nhân mà còn tạo áp lực nặng nề lên hệ thống y tế tuyến cuối.

Thứ trưởng Tuyên nhận định xạ trị bằng máy gia tốc kỹ thuật cao giúp điều chỉnh cường độ chùm tia hiệu quả đối với khối u nằm sâu mà không làm hại mô lân cận. Nhờ đó, bệnh nhân ít gặp tác dụng phụ hơn và hiệu quả điều trị được nâng cao thông qua cá nhân hóa phác đồ.

Lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia tham quan hệ thống xạ trị tại bệnh viện. Ảnh: Như Ý

Lê Nga