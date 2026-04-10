Phú Thọ có thêm khu công nghiệp hơn 111 ha

Hôm 9/4, khu công nghiệp Phúc Yên, quy mô hơn 111 ha, vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đã được triển khai tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp & Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ), Công ty Cổ phần Shinec làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Phúc Yên có diện tích 111,33 ha nằm tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập thuộc Vĩnh Phúc). Vị trí này sát cửa ngõ phía bắc của Thủ đô, tiếp giáp cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, khu công nghiệp dự kiến hoàn thành và đón nhà đầu tư từ đầu năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết khi hoàn thành, dự án sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương.

Để dự án này và các khu công nghiệp khác tại Phú Thọ hoạt động ngày càng hiệu quả, ông Đông cam kết sẽ hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (như giao thông, điện, nước, viễn thông), đẩy mạnh đào tạo nhân sự chất lượng cao, xây dựng nhà ở xã hội...

Chủ tịch Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Từ 1/7/2025, sau khi sáp nhập thêm Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ mới có diện tích 9.300 km2, dân số hơn 4 triệu. Năm ngoái, Phú Thọ ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP 10,52% - thuộc nhóm bốn địa phương dẫn đầu cả nước.

Quy mô GRDP tỉnh Phú Thọ năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 412.400 tỷ đồng, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng hơn 55%. Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (IIP) năm 2025 ước tăng 26,8% so với cùng kỳ.

Đến hết năm ngoái, Phú Thọ có 28 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Theo quy hoạch đến 2030, địa phương này dự kiến phát triển thêm 30 khu công nghiệp mới.

Anh Tú