Phú Quốc vào top hòn đảo tuyệt nhất thế giới 2024

Sở hữu những bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng mịn trải dài, Phú Quốc được 186.000 độc giả quốc tế của tạp chí du lịch Travel+Leisure bình chọn là hòn đảo tuyệt vời thứ hai thế giới, chỉ sau Maldives. Tại khu vực Đông Nam Á, đảo ngọc thành công vượt Bali chiếm vị trí dẫn đầu.

Những năm gần đây, các hãng hàng không mở nhiều đường bay thẳng từ Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia Âu - Mỹ đến Phú Quốc. Điều này giúp gia tăng đáng kể lượng khách quốc tế đến lưu trú, sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng.

Về cảnh sắc, khu vực Nam đảo nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và các cụm đảo nhỏ. Bắc đảo không kém cạnh khi được ví như "viên ngọc thô" giữa biển, nổi bật với hệ động thực vật phong phú, những khu rừng nguyên sinh xanh mướt... Đây cũng là nơi quy tụ nhiều bãi biển đẹp, thường xuyên lọt top bãi tắm đẹp do các tạp chí du lịch quốc tế công nhận.

Trong đó có bãi Rạch Vẹm được mệnh danh là "làng chài sao biển" với hàng trăm chú sao biển màu cam hòa vào làn nước trong xanh trên nền cát trắng. Mũi Hàm Rồng lại hấp dẫn du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Ngoài ra, mũi Gành Dầu hay bãi Dài cũng là những bãi tắm nổi tiếng, được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng biển đẹp.

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, Phú Quốc còn đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí đa dạng từ ngày đến đêm. Buổi sáng, du khách có thể lên lịch trình ghé thăm vườn thú Vinpearl Safari, trải nghiệm hình thức tham quan "thú thả, người nhốt" mới lạ, hoặc check-in cùng 3.000 cá thể động vật quý hiếm...

Buổi chiều, công viên chủ đề top 5 Đông Nam Á Vinwonders mang đến loạt trò chơi thám hiểm, thế giới thủy cung, ngôi làng cổ tích... lý tưởng cho những ai yêu thích các công viên giải trí theo chủ đề và trò chơi cảm giác mạnh.

Buổi tối, cả nhà có thể cùng dạo phố tại Grand World - quần thể vui chơi giải trí được mệnh danh là "thành phố không ngủ", với cảnh quan như thành phố Venice thu nhỏ. Nơi đây quy tụ những khu thương mại dịch vụ sầm uất, đáp ứng nhu cầu vui chơi, ẩm thực, mua sắm... Ngoài ra còn có chuỗi lễ hội, show nhạc nước... diễn ra suốt 365 ngày.

Một trong những điểm đến mới du khách không nên bỏ qua gần đây là Corona Resort & Casino Phú Quốc, địa điểm được ví như "trái tim" của khu tổ hợp, cho phép người Việt từ 21 tuổi trở lên được trải nghiệm các dịch vụ vui chơi 24/24.

Với tiêu chí "một bước chân chạm mọi điểm đến", Corona Resort & Casino mang đến cho du khách loạt hoạt động đa dạng, chất lượng gồm chuỗi khách sạn quốc tế 4-5 sao như Radisson Blu, Wyndham Grand, Wyndham Garden GrandWorld Phú Quốc, VinHolidays Fiesta.

Về ẩm thực, nơi đây có các điểm ăn uống với đặc sản toàn câu là Corona Food Center. Trung tâm hội nghị cùng chuỗi tiện ích đi kèm khác như sân golf, spa, gym, bars, lounge... đáp ứng đa dạng nhu cầu cho du khách.

Đón dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, Corona áp dụng ưu đãi miễn phí vé tham quan và thưởng thức đêm nhạc cho khách hàng lưu trú một trong 4 khách sạn của tổ hợp. Mỗi khách sẽ được phục vụ nước uống, thức ăn nhẹ vào lúc 20h30, ngày 1/9.

Trước đó, Corona Resort & Casino Phú Quốc từng giành cú đúp giải thưởng Casino giải trí tốt nhất thế giới 2022 (World's Best Casino Entertainment Venue 2022) và Khách sạn casino tốt nhất Việt Nam 2023 (Vietnam's Best Casino Hotel 2023) do World Casino Awards bình chọn.

