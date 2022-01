Phú Quốc và triển vọng thu hút dân cư dân số

Hòn đảo với thiên nhiên trong lành và điều kiện cơ sở vật chất tốt được kỳ vọng là lựa chọn hàng đầu của thế hệ du mục kỹ thuật số mới.

Cư dân số, dân du mục kỹ thuật số (digital nomad) là khái niệm chỉ những người sử dụng công nghệ để làm việc ở bất cứ đâu. Đây cũng là trào lưu được nhiều người theo đuổi những năm gần đây, khi người ta nhận ra không cần đến công sở mới làm việc hiệu quả.

Một dữ liệu nghiên cứu của MBO Partners đã cho thấy, lượng dân du mục kỹ thuật số tăng lên đáng kể trong năm 2019 và 2020. Riêng ở Mỹ, năm 2018, chỉ có khoảng 4,8 triệu digital nomad. Năm 2019, con số này là 7,3 triệu. Sang 2020, tỷ lệ đã tăng lên hơn 49%, tương đương 10,9 triệu. Số digital nomad thậm chí đã tăng 140% kể từ năm 2005, khi khái niệm này bắt đầu được biết đến rộng rãi.

Theo dự báo, tương lai, trào lưu du mục kỹ thuật số sẽ còn nở rộ. Nhiều tờ báo quốc tế còn nhận định đây là một trong những chìa khóa để khởi động lại ngành du lịch vẫn đang lao đao vì dịch bệnh, bởi các digital nomad đã và đang mang lại cho các điểm đến một nguồn khách lưu trú lâu dài.

Tờ Travel Daily tháng 5/2021 đã bình chọn Top 10 địa điểm được digital nomad yêu thích nhất. Trong đó, chỉ dấu đáng lưu ý là đa số điểm đến đều là các thị trấn ven biển hoặc đảo nổi tiếng như Puerto Viejo (Costa Rica), Goa (Ấn Độ), Cairns (Australia), Cape Town (Nam Phi), Bali (Indonesia)... Đặc biệt, đứng đầu và thứ ba trong danh sách là Phuket và Krabi - hai hòn đảo nổi tiếng của Thái Lan.

Phú Quốc sẽ trở thành điểm đến yêu thích của cư dân số

Trong xu thế "di cư ra đảo" của cư dân số, Phú Quốc hai năm qua nổi lên như một hiện tượng của Việt Nam. Năm 2020 và nửa đầu năm 2021, hòn đảo này đã trở thành "điểm đến đáng sống và làm việc" của rất nhiều cư dân số Việt.

Bãi Kem tại Phú Quốc - một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ảnh: Sun Group

Quốc Anh, người Hà Nội, nhân viên một tập đoàn truyền thông quốc tế đã chọn sống và làm việc ở Phú Quốc gần một năm, cho đến khi Phú Quốc ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 đầu tiên hồi tháng 9/2021. Anh cho biết sau khi ăn Tết với gia đình sẽ trở lại đảo Ngọc. "Một nơi lý tưởng để làm việc, sống và tận hưởng. Phú Quốc cho tôi cảm giác thăng hoa mỗi ngày", Quốc Anh nói.

Tiêu chí để các điểm đến vào tầm ngắm của các công dân số là: chi phí hợp lý, độ an toàn cao, tốc độ internet tốt, nhiều trải nghiệm khám phá, nhiều địa điểm có không gian làm việc như quán cà phê, homestay hay căn hộ cho thuê và rất quan trọng nữa là... khí hậu ấm áp.

Xét trên các tiêu chí này, Phú Quốc đang hội tụ những điều kiện phù hợp: cảnh sắc thiên nhiên đa dạng, có núi, có rừng, những bãi biển lọt top đẹp nhất hành tinh, đủ để người thích trải nghiệm lang thang cuối tuần, thả mình trong nước mát, câu cá, lặn ngắm san hô hay leo núi tắm suối, khám phá rừng nguyên sinh...

Muốn vui chơi giải trí kiểu hiện đại, Phú Quốc không thiếu quán bar, khu tham quan vui chơi sôi động như safari, Sun World Hon Thom Nature Park, Aquatopia Water Park hay tới đây là công viên chủ đề với tàu lượn gỗ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam ở Hòn Thơm.

Những khu phố mới tại các dự án như New An Thoi, Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera... do Tập đoàn Sun Group kiến tạo cũng đang là lý do để giới digital nomad chọn Phú Quốc cho "sự nghiệp du mục".

Duy An từ TP HCM cho biết: "Tôi thích dạo bộ giữa những dãy nhà sặc sỡ lộng gió biển của Địa Trung Hải mỗi chiều. Nơi này rất dễ khiến người ta ghiền, bởi nó có khả năng giải tỏa stress cực kỳ hữu hiệu sau mỗi deadline".

"Thị trấn Địa Trung Hải" dưới bóng hoàng hôn tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Ưu điểm của Phú Quốc là nắng ấm và an toàn quanh năm."So với những điểm đến cùng điều kiện tự nhiên khác như Phuket hay Bali, những mối lo như bão tố hay sóng thần ở Phú Quốc gần như không có", anh Tuấn Khang - chủ sở hữu chuỗi cửa hàng F&B tại TP HCM chia sẻ.

Đây cũng là điểm đến phù hợp về chi phí, bởi dù ngân sách cỡ nào, bạn vẫn có thể sống và làm việc ở Phú Quốc. Từ homestay tới khách sạn 5 sao, Phú Quốc có đủ. Nếu ngân sách tốt, chọn các khách sạn cao cấp của Sun Group như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc, Premier Village Phu Quoc Resort... hay sang trọng kiểu trẻ trung như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay. Nếu ngân sách vừa phải, Phú Quốc có nhiều lựa chọn để bạn thay đổi.

Phác họa chân dung điểm đến digital nomad mới

Tương lai của Phú Quốc đang được khắc họa sinh động với các digital nomad, khi loạt dự án đón đầu cư dân số đang hình thành.

Ảnh phối cảnh minh hoạ dự án Sun Tropical Village. Ảnh: Sun Group

Những khu đô thị như Sun Grand City New An Thoi hay các căn hộ Sun Grand City Hillside Residence tọa lạc giữa tổ hợp Địa Trung Hải, với diện tích, không gian, tiện nghi phù hợp cho cuộc sống du mục kỹ thuật số đang tạo sức hút đầu tư.

Còn với những digital nomad có mức chi tiêu cao hơn, các villa tại Sun Tropical Village - khu đô thị nghỉ dưỡng ở Bãi Kem cũng là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là dòng sản phẩm second home chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, đề cao cá nhân hóa.

Sun Signature Gallery - điểm đến sự kiện và nghệ thuật mới của Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Phú Quốc không chỉ có những "ngôi nhà" nghỉ dưỡng. Phú Quốc không chỉ có những "ngôi nhà" nghỉ dưỡng. Khi những dãy phố được nối dài bởi các cửa hàng sang trọng, quán cafe lãng mạn hay bar thời thượng, show nghệ thuật Phu Quoc Signature Show ra mắt, một tương lai phồn hoa của đảo Ngọc với những cuộc vui bất tận sẽ lấp đầy khoảng trống về đêm, mang tới cho digital nomad cuộc sống sôi động đầy sắc màu.

Hoài Phong