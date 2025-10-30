Phú Quốc tiếp tục vào top điểm đến hấp dẫn toàn cầu

Expedia ghi nhận lượng tìm kiếm Phú Quốc tăng 53% trong giai đoạn khảo sát, xếp thứ 4 toàn cầu, chỉ sau ba điểm du lịch nổi tiếng ở Mỹ, Nhật Bản và Italy.

Ngày 15/10, công ty du lịch trực tuyến Expedia công bố báo cáo "Unpack '26 - The Trends in Travel", dự báo các xu hướng du lịch toàn cầu trong năm tới. Ở hạng mục "Điểm đến của năm" (Destination of the Year), Phú Quốc của Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 4.

Danh sách này dựa trên phân tích dữ liệu tăng trưởng lượt tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở trên nền tảng Expedia trong năm 2025 (thống kê từ 1/1 đến 31/12) so với cùng kỳ năm 2024.

Theo cách tính này, Phú Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm 53%. Ba vị trí dẫn đầu trong danh sách là Big Sky (bang Montana, Mỹ) với mức tăng 92%, tiếp đó là Okinawa (Nhật Bản) tăng 71%, và đảo Sardinia (Italy) tăng 63%.

Expedia Group, đơn vị công bố báo cáo, là một trong những tập đoàn công nghệ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ. Tập đoàn này sở hữu các thương hiệu toàn cầu như Hotels.com, Vrbo, Trivago, vận hành nền tảng Expedia.com với hàng triệu lựa chọn đặt chỗ.

Trong báo cáo, Expedia mô tả Phú Quốc là "điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ thư giãn". Đại diện này nhận định sức hút của "đảo ngọc" đến từ các làng chài ven biển, những bãi biển yên tĩnh và diện tích công viên quốc gia chiếm gần một nửa hòn đảo.

Thị trấn Hoàng hôn ở Phú Quốc. Ảnh: Vivu Vietnam/Unsplash

Báo cáo cũng gợi ý du khách khi đến Phú Quốc nên khám phá văn hóa bản địa tại Dinh Cậu (phường Dương Đông), trải nghiệm lặn biển ở phía nam đảo, hoặc tìm về không gian yên tĩnh tại các bãi biển phía bắc như Gành Dầu, Rạch Vẹm.

Việc lọt vào danh sách Điểm đến của năm do Expedia công bố đã nối dài thành tích trong năm nay của Phú Quốc. Hôm 7/10, Phú Quốc cũng được vinh danh là đảo đẹp nhất châu Á và xếp hạng ba thế giới theo kết quả khảo sát từ tạp chí Mỹ Condé Nast Traveler. Từ đầu năm, nhiều trang tin, website du lịch toàn cầu cũng gọi tên Phú Quốc trong danh sách giải thưởng.

Hồi tháng 2, chuyên trang Travel Off Path chọn Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam vào top 5 điểm du lịch phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, bên cạnh Bangkok, Phuket (Thái Lan), Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia). Hãng thông tấn CNA (Singapore) cũng vinh danh "đảo ngọc" trong danh sách 25 điểm đến hấp dẫn 2025. Trên các diễn đàn, du khách để lại nhiều bình luận tích cực, khen cảnh sắc, ẩm thực, văn hóa lẫn con người Việt, nói tiếp tục trở lại Phú Quốc một ngày không xa.

Phú Quốc đang trở thành lựa chọn hàng đầu của khách quốc tế khi tới Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách Đông Âu. Báo cáo hôm 21/10 của Agoda chỉ ra Phú Quốc là điểm đến được khách Đông Âu tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam cho kỳ nghỉ tháng 10 và 11 với tăng trưởng 113% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoài Anh (Theo Expedia)