Phú Quốc sắp đón thêm các đoàn du khách quốc tế

Theo Chủ tịch Thành phố Phú Quốc, ông Phùng Quang Hưng - Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam, tổng diện tích gần bằng Singapore, do đó, có nhiều lợi thế phát triển du lịch, được chọn trở thành trung tâm phát triển chiến lược của nhà nước.

Phú Quốc đã trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, đặc khu phát triển kinh tế của cả nước. Đến nay, địa phương đã thu hút 321 nhà đầu tư, 340 nghìn tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD) và là đảo thu hút lượng đầu tư lớn nhất cả nước. Trong đó có các nhà đầu tư chiến lược như các tập đoàn Sun Group, Vingroup, Bim Group...

Ông Phùng Quang Hưng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phú Quốc. Ảnh: Quỳnh Trần

Hai năm bùng phát dịch có rất nhiều khó khăn nhưng Phú Quốc đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo, phủ vaccine kể cả người lao động để trở lại đón du khách, đặc biệt là du khách quốc tế trong thời gian tới. Nhờ vậy, đến nay Phú Quốc đã có thể đón khách quốc tế.

Phú Quốc sẽ vừa phát triển kinh tế vừa thực hiện tốt công tác chống dịch để khách tới địa phương đông hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Hiện, địa phương có hơn 25.000 phòng khách sạn, 500 cơ sở lưu trú, 15.000 phòng đạt 5 sao trở lên, đủ điều kiện phục vụ mọi phân khúc khách hàng. Các tập đoàn lớn đã không ngừng tạo nên các dịch vụ vui chơi cao cấp như Safari, Sasino, Cáp treo quần thể Hòn Thơm... để phát triển kinh tế Kiên Giang.

Trong khi đó, Kiên Giang cũng có nhiều chính sách ban hành cho Phú Quốc để thu hút nhà đầu tư vào du lịch, dịch vụ. Dự kiến trong giai đoạn 2030-2040, Phú Quốc chạm mốc 80.000 phòng khách sạn, nâng cấp dịch vụ phòng 3-5 sao để trở thành điểm đến được các doanh nghiệp lữ hành quan tâm, du khách khi tới có ấn tượng tốt.

Ông khẳng định, Phú Quốc sẽ luôn thực hiện chính sách đảm bảo thích nghi, linh hoạt, an toàn cho du khách, người dân. Du khách cần an toàn, do đó, thành phố ưu tiên hàng đầu yếu tố này, đồng thời linh hoạt để phát triển kinh tê.

Qua sự kiện này, ông mong rằng các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục tìm ra giải pháp thức thời, phù hợp để hỗ trợ Phú Quốc phát triển, cạnh tranh sòng phẳng với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore. Song song, thành phố cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư.

