Phú Quốc sắp có thêm dự án du lịch nghỉ dưỡng gần 1,3 tỷ USD

Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc dự kiến triển khai khu nghỉ dưỡng - giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc, với tổng mức đầu tư khoảng 34.000 tỷ đồng (gần 1,3 tỷ USD).

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang được lấy ý kiến, dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc được triển khai tại ấp Bãi Thơm và ấp Đá Chồng, thuộc đặc khu Phú Quốc (trước đây là xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang, do Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án 33.900 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng 22.900 tỷ đồng, thiết bị hơn 1.700 tỷ đồng, bồi thường - hỗ trợ tái định cư gần 980 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí khác. Vốn thực hiện gồm 15% vốn chủ sở hữu (gần 5.100 tỷ đồng) và 85% vốn vay thương mại (khoảng 28.800 tỷ đồng).

Đường biển tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Ngọc Thanh

Dự án có diện tích hơn 196 ha, chia thành hai khu chính là khu 1 và khu 3. Trong đó khu 1 rộng 26 ha tại Hòn Một, được quy hoạch phát triển nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục vụ tối đa 1.700 du khách với mật độ xây dựng không quá 13%.

Khu 3 quy mô gần 170 ha, là tổ hợp du lịch, giải trí và khu dân cư, đón khoảng 12.800 du khách và bố trí nơi ở cho 6.000 cư dân, gồm 335 biệt thự, 627 nhà liền kề và 538 căn nhà ở xã hội. Toàn dự án cung cấp khoảng 3.450 phòng lưu trú, trong đó 3.100 phòng khách sạn và căn hộ du lịch, với công suất phục vụ tối đa khoảng 14.500 khách.

Về hiện trạng, khu đất triển khai dự án phần lớn là đất trồng cây lâu năm và đất lâm nghiệp. Bên cạnh đó, khu vực còn xen kẽ các bãi cát, bãi đá, đất ở cùng một số loại đất khác.

Enclave Phú Quốc nằm trong khu vực tập trung nhiều tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng lớn như Grand World Phú Quốc (Vingroup), Park Hyatt Phú Quốc (BIM Group) và các dự án của Sun Group tại Bãi Kem - Hòn Thơm. Khi hoàn thành, Enclave Phú Quốc sẽ bổ sung chuỗi dịch vụ lưu trú, giải trí cao cấp, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và khai thác hiệu quả tài nguyên tại Bãi Thơm - Bắc Đảo.

Về chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc tiền thân là Công ty Xuân Thành Phú Quốc, thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, vốn điều lệ ban đầu 250 tỷ đồng do Tập đoàn Thaigroup sở hữu 98%. Đến tháng 4/2024, vốn điều lệ nâng lên 3.400 tỷ đồng. Ông Vũ Ngọc Định, Thành viên HĐQT Thaiholdings, hiện là Tổng giám đốc Enclave Phú Quốc.

Đặc khu Phú Quốc cách Rạch Giá 120 km về phía Đông, cách Hà Tiên 45 km về phía Tây, rộng 570 km2, dân số gần 180.000 người. Địa phương có thế mạnh phát triển du lịch với phong cảnh đẹp, bãi biển dài, nước trong xanh, với ngành dịch vụ du lịch là ngành mũi nhọn được định hướng trong chiến lược phát triển. 9 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách, tổng thu hơn 31.000 tỷ đồng.

Phương Uyên