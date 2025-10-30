Phú Quốc ngập sâu sau trận mưa lớn nhất 25 năm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, mưa bắt đầu từ 20h, kéo dài đến gần nửa đêm, được ghi nhận là trận mưa lớn nhất trong 25 năm qua tại Phú Quốc.
Nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo, 30 Tháng 4 và khu vực sân bay cũ bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, xe cộ chết máy, giao thông đảo lộn.
Ông Hoàng Anh Tuấn, sống trên đường Nguyễn Trung Trực, cho biết đến hơn 22h, mưa vẫn rất lớn, nhiều quán xá, cửa hàng "chìm trong biển nước". "Hàng hóa, xe cộ, đồ đạc ngập hết", ông nói.
Đến sáng 31/10, nước đã rút, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường.
Ông Huỳnh Văn Định, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường TP Phú Quốc, cho biết trong đêm, lực lượng chức năng điều tiết hồ chứa, mở cống thoát nước và khai thông dòng chảy, hạn chế ngập ở khu dân cư.
Theo các chuyên gia, tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng việc lấp ao hồ, thu hẹp sông suối, xây dựng dày đặc khiến hệ thống thoát nước của Phú Quốc quá tải. Vì vậy, mỗi khi mưa lớn, đảo thường xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống dân cư và hoạt động du lịch.
