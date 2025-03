Phú Quốc nâng cấp sân bay, xây nhiều công trình phục vụ APEC 2027

Tỉnh Kiên Giang sẽ mở rộng sân bay quốc tế lên hơn 1.000 ha, xây tổ hợp đa chức năng 57 ha với tòa nhà 69 tầng phục vụ APEC 2027.

Thông tin được công bố tại buổi lễ khởi động các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027, tổ chức chiều 14/3 tại Phú Quốc. Sự kiện có sự tham gia của ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan trung ương, địa phương, đại diện các doanh nghiệp đang đầu tư tại Phú Quốc.

Đảng và Chính phủ đã xác định những hạng mục trọng điểm cần triển khai ở Phú Quốc để phục vụ APEC 2027, với sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược tại một số dự án. Bên cạnh phục vụ APEC, loạt dự án này còn được kỳ vọng tạo tiền đề xây dựng Phú Quốc với hạ tầng cơ sở chất lượng, hiện đại, hội nhập, điểm đến đẳng cấp thế giới, trung tâm kinh tế - du lịch quan trọng của khu vực.

Sự kiện Phú Quốc công bố loạt dự án phục vụ APEC 2027. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh phải xác định việc đăng cai tổ chức APEC 2027, vừa là vinh dự, trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ nặng nề. Song song đó, đây cũng là cơ hội để Phú Quốc trở thành tâm điểm của thế giới, khẳng định vị thế của một trong những thiên đường du lịch đẹp nhất hành tinh. "Đây cũng là dịp chứng minh năng lực tổ chức sự kiện trọng đại, tầm cỡ thế giới của Việt Nam, Kiên Giang và Phú Quốc", Phó thủ tướng nói.

Nâng cấp hạ tầng giao thông không - thủy - bộ

Chuẩn bị cho APEC, hạ tầng giao thông không, thủy, bộ của thành phố đều được gấp rút đầu tư. Theo đó, Phú Quốc sẽ xây dựng cảng hàng không đạt cấp 4E, bao gồm đầy đủ các hạng mục nâng công suất nhà ga, ga hàng hóa, nhà ga VIP, vị trí đỗ tàu bay, nâng cấp đường cất hạ cánh...

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ mở rộng lên 1.073 ha, kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu lên 3,5 km, xây dựng mới đường cất hạ cánh số 2 dài 3,3 km. Ngoài ra, cảng còn xây dựng mới nhà ga T2 (quốc tế) với công suất lên đến 20 triệu khách và nhà ga VIP, sân đỗ có sức chứa lên 70 chỗ, khu nhà chứa máy bay, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, kho hàng hóa.

Bên cạnh đó, cảng hàng không Rạch Giá nâng cấp, mở rộng với quy mô khoảng 200 ha, kéo dài đường băng khoảng 2,4 km và xây mới nhà ga, nhằm tiếp nhận máy bay cỡ lớn.

Ngoài đường hàng không, cảng biển quốc tế An Thới sẽ được nâng cấp quy mô 100 ha, có thể đón tàu du lịch lớn nhất thế giới như Icon of the Seas, với khả năng chở từ 7.000 đến 10.000 khách.

Thành phố cũng nâng cấp mở rộng các tuyến giao thông đường bộ từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc về Trung tâm hội nghị APEC như đường tỉnh 975. Địa phương đầu tư xây dựng mới tuyến tàu đô thị; triển khai dự án đường bao ven biển phía đông; nâng cấp các tuyến đường Trục Dương đông đi Bắc Đảo (975B); Đại lộ Đông - Tây kết nối khu hành chính mới của Phú Quốc với cảng Hàm Ninh. Dự án Đại lộ APEC tạo trục ngang kết nối từ tuyến ĐT 973, ĐT 975 với Khu tổ hợp đa chức năng APEC có quy mô nền đường rộng 68 m, dài khoảng 3 km.

Ngoài các tuyến đường mới, thành phố sẽ chỉnh trang, ngầm hóa nhiều hạng mục tại những đô thị hiện hữu như An Thới, Dương Đông. Các công trình hạ tầng khác sẽ được đẩy nhanh tiến độ như đầu tư hồ nước và các nhà máy nước; cải tạo sông Dương Đông; xây dựng nhà máy xử lý nước thải và xử lý rác thải sinh hoạt.

Đầu tư khu tổ hợp đa chức năng

Khu tổ hợp đa chức năng APEC là công trình trọng điểm dịp này. Dự án được lấn biển 57 ha, không phải giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phát triển có cảnh quan đặc sắc gắn với bãi biển hiện hữu.

Ảnh phối cảnh khu tổ hợp đa chức năng APEC. Ảnh: Sun Group

Khu tổ hợp có tổng sức chứa gần 15.000 người, bao gồm nhiều công trình. Nổi bật là Trung tâm Hội nghị và triển lãm rộng đến 10.000 m2 phục vụ các sự kiện quốc tế có công suất 3.000-3.500 chỗ ngồi; Khán phòng đa năng; Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ 3.000-4.000 phóng viên; Quảng trường APEC.

Dự án còn có khách sạn, trung tâm thương mại mua sắm phi thuế quan và Cung văn hóa nghệ thuật đa năng với sức chứa 3.000-3.500 chỗ. Công trình này sẽ trang thiết bị hiện đại có thể tổ chức các chương trình nghệ thuật, show diễn được dàn dựng bởi những đơn vị hàng đầu thế giới. Trong khuôn viên cung văn hóa nghệ thuật đa năng còn có không gian ẩm thực đủ phục vụ 3.000-4.000 người.

Phú Quốc cũng sẽ xây tòa nhà biểu tượng 69 tầng kết hợp văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, khu thương mại phi thuế quan và khu bến du thuyền.

Show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea. Ảnh: Minh Anh

Khu tổ hợp kết hợp cùng với các công trình nổi tiếng đang hiện hữu như Cầu Hôn, cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, show diễn đa phương phương tiện Kiss of the Sea với màn bắn pháo hoa hàng đêm... được kỳ vọng tạo điểm nhấn cho APEC.

Đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án

APEC 2027 được đánh giá mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Phú Quốc, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là tiến độ hoàn thành các dự án. Để các công trình có thể kịp "về đích", thành phố cần sự chung tay từ cả chính quyền và các nhà đầu tư.

Phát biểu trong lễ khởi động, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh quyết định 178 đã đặt nền móng quan trọng, là kim chỉ nam giúp Phú Quốc "cất cánh", còn APEC 2027 là cơ hội lần thứ hai mang tính đột phá, Sự kiện mở ra hướng phát triển cho Phú Quốc trong kỷ nguyên mới. "Đây không chỉ là cơ hội để nâng tầm vị thế quốc tế, quảng bá hình ảnh của Phú Quốc, Kiên Giang mà còn là hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", ông Nhàn nêu.

Thị trấn Hoàng Hôn ở Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Anh

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp đầu tư tại Phú Quốc, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group cho biết sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ và trọng trách nếu được giao triển khai các dự án phục vụ APEC 2027. Ông khẳng định sự kiện sẽ là cột mốc quan trọng, tạo động lực đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới.

"Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang, Phú Quốc, huy động mọi nguồn lực để hiện thực hóa tầm nhìn này", ông Trường nói.

Hoài Phương