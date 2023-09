Phú Quốc muốn đẩy mạnh cho thuê rừng phát triển du lịch

Kiên GiangLãnh đạo Phú Quốc đề xuất đẩy mạnh cho thuê rừng nhằm tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn khi lượng khách đến đảo ngọc gần đây giảm.

Đề xuất được Bí thư Thành ủy Phú Quốc Tống Phước Trường đưa ra tại hội nghị lần 14, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, ngày 29/9.

"Vì sao nói gần đây đi du lịch Phú Quốc không hấp dẫn? Tôi đề xuất các ngành sớm đẩy nhanh thực hiện cho thuê môi trường rừng. Đây là mô hình hấp dẫn, tránh tình trạng tự phát, khó quản lý", ông Trường nói.

Du khách trải nghiệm trên cung đường trekking tại Vườn quốc gia Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Anh Tiến

Hai năm trước, Kiên Giang phê duyệt đề án cho thuê rừng hướng tới mục tiêu bảo vệ, phát huy giá trị hệ sinh thái rừng, tạo nền tảng phát triển bền vững kinh tế, xã hội, nhất là phát triển du lịch.

Đề án được lập trên cơ sở Kiên Giang đã cho thuê hơn 850 ha rừng, chủ yếu tại Vườn quốc gia Phú Quốc, trong tổng gần 21.000 ha rừng toàn tỉnh được đánh giá có tiềm năng để cho thuê. 770 ha rừng đang cho thuê tại Phú Quốc mỗi năm mang lại gần 400 triệu đồng. Hiện Phú Quốc có khoảng 37.000 ha rừng (hơn 60% diện tích đảo) trong đó Vườn quốc gia Phú Quốc chiếm hơn 31.000 ha.

Trình tự thủ tục cho thuê rừng trải qua nhiều bước, yêu cầu chủ rừng phải lập phương án quản lý rừng bền vững 10 năm, đề án du lịch trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở này, chủ rừng cho các nhà đầu tư thuê rừng để phát triển các dự án du lịch phù hợp.

Giá cho thuê thực hiện theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp) và sự thỏa thuận giữa hai bên nhưng không thấp hơn 1% tổng doanh thu của bên thuê rừng có được trên diện tích được thuê.

Đường trekking trong Vườn quốc gia Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Anh Tiến

Lượng khách đến Phú Quốc trong thời gian gần đây có xu hướng giảm: dịp lễ 30/4 giảm 11,5%, Quốc khánh giảm 26% so với cùng kỳ 2022. Tháng 9, do ảnh hưởng mưa bão và là mùa thấp điểm của thành phố biển, lượng khách giảm hơn 40% so với tháng 8 và 1,3% so với cùng kỳ 2022.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng 20% về số lượng và 88% về doanh thu so với 2022.

Ngọc Tài