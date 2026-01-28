Phú Quốc lọt top điểm đến có chi phí bay rẻ nhất Châu Á năm 2026

Phú Quốc xếp thứ 4 trong 10 điểm đến có chi phí bay tốt nhất năm 2026 do nền tảng tìm kiếm và so sánh giá du lịch Skyscanner (Anh) bình chọn.

Theo báo cáo Cheapest Destinations 2026 công bố ngày 22/1, Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong nhóm các điểm đến có giá vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông hợp lý nhất cho năm 2026.

Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm và đặt vé thực tế trong năm 2025, tổng hợp từ hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng trên nền tảng Skyscanner.

Sân đậu máy bay tại ga quốc tế, cảng hàng không Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Việc Phú Quốc đứng trong nhóm các điểm đến có chi phí bay cạnh tranh, bên cạnh những địa chỉ quen thuộc của du lịch biển như Phuket (Thái Lan), Manila (Philippines) hay Denpasar (Indonesia), cho thấy đảo Ngọc đang cải thiện khả năng tiếp cận bằng đường hàng không trong khu vực và quốc tế.

Ngoài xuất hiện trong bảng xếp hạng về chi phí, Phú Quốc còn nằm trong nhóm điểm đến xu hướng của năm tới.

Theo báo cáo Trending Destinations 2026 (Top điểm đến xu hướng 2026) của Skyscanner, Phú Quốc đứng thứ hai toàn cầu về mức tăng trưởng tìm kiếm chuyến bay, đạt 184% so với năm trước. Skyscanner đánh giá Phú Quốc phù hợp với các kỳ nghỉ dưỡng nhờ cảnh quan tự nhiên, bãi biển và không gian yên tĩnh.

Một góc bãi Kem nhìn từ trên cao. Ảnh: Fabl Belek

Theo các chuyên gia du lịch, kết quả này phản ánh tác động từ chính sách thị thực và hạ tầng giao thông. Phú Quốc hiện là địa phương duy nhất tại Việt Nam áp dụng miễn thị thực 30 ngày cho du khách quốc tế. Bên cạnh đó, mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế đến đảo tiếp tục được mở rộng, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận của du khách nước ngoài.

Năm 2025, Phú Quốc đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, vượt hơn 18% kế hoạch đề ra. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 1,9 triệu lượt, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Đà tăng tiếp tục được ghi nhận trong tháng đầu năm 2026, khi số lượng chuyến bay quốc tế đến sân bay Phú Quốc tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Việc liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng uy tín của Skyscanner cho thấy Phú Quốc không chỉ hưởng lợi từ xu hướng, mà đang xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững dựa trên chi phí tiếp cận hợp lý và hệ sinh thái trải nghiệm ngày càng hoàn chỉnh. Hòn đảo được du khách quốc tế ưa chuộng nhờ loạt trải nghiệm đặc sắc như cáp treo vượt biển, các màn pháo hoa diễn ra hai lần mỗi đêm tại khu Nam đảo và công trình biểu tượng cầu Hôn.

Skyscanner là nền tảng tìm kiếm và so sánh du lịch trực tuyến có trụ sở tại Anh, cho phép người dùng tra cứu giá vé máy bay, khách sạn và dịch vụ thuê xe từ hàng trăm hãng hàng không và đối tác trên toàn cầu. Dữ liệu và các bảng xếp hạng xu hướng du lịch do Skyscanner công bố thường được xem là thước đo mức độ quan tâm của du khách quốc tế đối với các điểm đến.

Tuấn Anh (Theo Timeout, Skyscanner)