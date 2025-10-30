Phú Quốc lại vào top điểm đến hấp dẫn toàn cầu

Expedia ghi nhận lượng tìm kiếm Phú Quốc tăng 53% trong giai đoạn khảo sát, xếp thứ 4 toàn cầu, chỉ sau ba điểm du lịch nổi tiếng ở Mỹ, Nhật Bản và Italy.

Ngày 15/10, công ty du lịch trực tuyến Expedia, công bố báo cáo "Unpack' 26 - The Trends in Travel" - chỉ ra những xu hướng du lịch toàn cầu trong năm tới. Ở hạng mục Điểm đến của năm, Phú Quốc xếp thứ 4, sau Big Sky ở Mỹ, Okinawa của Nhật Bản, Sardinia tại Italy.

Danh sách Điểm đến của năm được xếp dựa trên mức tăng lượt tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở trên Expedia cho các chuyến du lịch từ 1/1 đến 31/12 năm 2024 so với giai đoạn 1/1 đến 31/12 năm nay. Với cách tính này, Phú Quốc ghi nhận mức tăng 53%, ba tên tuổi xếp trên có mức tăng lần lượt là 63%, 71% và 92%.

Theo Expedia, với những làng chài, bãi biển và công viên quốc gia xanh tươi trải rộng trên gần một nửa diện tích, Phú Quốc là điểm đến tuyệt vời cho kỳ nghỉ thư giãn với du khách khắp thế giới.

Thị trấn Hoàng hôn ở Phú Quốc. Ảnh: Vivu Vietnam/Unsplash

Ở trung tâm hay hai phía nam và bắc đảo, du khách đều có thể tìm thấy những trải nghiệm phù hợp với mình. Như tại Dinh Cậu ở Dương Đông, du khách sẽ được ngắm nhìn những ngư dân đang dâng lễ cho Thiên Hậu - vị thần bảo hộ của họ. Ở nam đảo, du khách được đắm mình trong bãi biển xanh ngọc, học lặn bên những đàn cá đầy màu sắc. Phía bắc thành phố, Gành Dầu và Rạch Vẹm mang đến góc nhìn sâu hơn về phong tục, lối sống, cùng những bãi biển yên tĩnh, ẩm thực tuyệt vời và cư dân thân thiện.

Việc lọt vào danh sách Điểm đến của năm do Expedia công bố đã nối dài thành tích trong năm nay của Phú Quốc. Hôm 7/10, Phú Quốc cũng được vinh danh là đảo đẹp nhất châu Á và xếp hạng ba thế giới theo kết quả khảo sát từ tạp chí Mỹ Condé Nast Traveler. Từ đầu năm, nhiều trang tin, website du lịch toàn cầu cũng gọi tên Phú Quốc trong danh sách giải thưởng.

Hồi tháng 2, chuyên trang Travel Off Path chọn Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam vào top 5 điểm du lịch phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, bên cạnh Bangkok, Phuket (Thái Lan), Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia). Hãng thông tấn CNA (Singapore) cũng vinh danh "đảo ngọc" trong danh sách 25 điểm đến hấp dẫn 2025. Trên các diễn đàn, du khách để lại nhiều bình luận tích cực, khen cảnh sắc, ẩm thực, văn hóa lẫn con người Việt, nói tiếp tục trở lại Phú Quốc một ngày không xa.

Phú Quốc đang trở thành lựa chọn hàng đầu của khách quốc tế khi tới Việt Nam, đặc biệt là nhóm khách Đông Âu. Báo cáo hôm 21/10 của Agoda chỉ ra Phú Quốc là điểm đến được khách Đông Âu tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam cho kỳ nghỉ tháng 10 và 11 với tăng trưởng 113% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoài Anh (Theo Expedia)