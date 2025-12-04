Phú Quốc là điểm đến khách Việt muốn tới nhất Tết Dương lịch

Dữ liệu từ nền tảng Booking công bố ngày 3/12 cho thấy đảo ngọc dẫn đầu lượng tìm kiếm của khách Việt cho kỳ nghỉ Tết sắp tới, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả khảo sát dựa trên lượng tìm kiếm phòng từ ngày 20/12/2025 đến 4/1/2026 cho thấy các điểm đến ven biển và khí hậu mát mẻ tiếp tục chiếm ưu thế. Sau Phú Quốc, Đà Lạt và TP HCM lần lượt giữ vị trí thứ hai và ba trong top 10 điểm đến nội địa được quan tâm nhất.

Thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc, được trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Ảnh: Anh Tuấn

Ở khu vực miền Trung, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né và Hội An vẫn là những cái tên quen thuộc. Tại miền Bắc, Hà Nội và Sa Pa là hai đại diện duy nhất lọt vào danh sách này.

10 điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất từ 20/12/2025 đến 4/1/2026 1. Phú Quốc 6. Nha Trang 2. Đà Lạt 7. Vũng Tàu 3. TP HCM 8. Mũi Né 4. Hà Nội 9. Hội An 5. Đà Nẵng 10. Sa Pa

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 (Travel Trends 2025) của Booking.com, có đến 69% du khách Việt chọn du lịch nội địa, và trong số đó, 42% người tham gia khảo sát cho biết họ thích đến những nơi quen thuộc và 37% đánh giá cao sự tiện lợi của việc lựa chọn điểm đến mất ít thời gian di chuyển.

Bên cạnh những lý do phổ biến trên, 45% du khách chia sẻ họ sẵn sàng tham gia các lễ hội địa phương khi đi du lịch. Những yếu tố này góp phần lý giải các điểm đến quen thuộc vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu trong kế hoạch nghỉ lễ cuối năm của nhiều người Việt.



Các kỳ nghỉ ngắn ngày ở nước ngoài ngày càng được ưa chuộng mỗi khi dịp lễ hội đến. Gần 30% người Việt cho biết dự định dành 1-4 đêm khi du lịch nước ngoài và 29% khách cân nhắc kỳ nghỉ dài 5-7 đêm.

Một góc Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: Anh Tuấn

Với các hành trình nước ngoài, các điểm đến châu Á thống trị danh sách tìm kiếm. Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc) chia nhau ba vị trí đầu bảng.

Đáng chú ý, Paris (Pháp) là điểm đến ngoài châu Á duy nhất lọt top 10 và ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm hơn 50% so với cùng kỳ, nhờ sức hút của không khí Giáng sinh và năm mới.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking Việt Nam nhận định hành vi du lịch của khách Việt dịp cuối năm có sự phân hóa rõ. Một nhóm ưu tiên sự tiện lợi, nghỉ dưỡng tại các điểm đến quen thuộc trong nước, nhóm còn lại tìm kiếm trải nghiệm văn hóa mới mẻ qua các chuyến đi ngắn ngày tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

10 điểm đến quốc tế được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất từ ngày 20/12 đến 4/1/2026 1. Bangkok, Thái Lan 6. Singapore 2. Tokyo, Nhật Bản 7. Kuala Lumpur, Malaysia 3. Seoul, Hàn Quốc 8. Sydney, Australia 4. Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc 9. Chiang Mai, Thái Lan 5. Hong Kong, Trung Quốc 10. Paris, Pháp

Với du khách quốc tế, dữ liệu tìm kiếm trong kỳ nghỉ dài cuối năm cho thấy họ mong muốn các trải nghiệm văn hóa và giải trí khác nhau trong mùa lễ hội tại Việt Nam.

Bên cạnh hai cửa ngõ đô thị lớn là TP HCM và Hà Nội, các địa điểm được tìm kiếm hàng đầu còn gồm những vùng biển đảo như Phú Quốc, Đà Nẵng và Nha Trang, thành phố cổ kính như Hội An, cùng vùng núi và cao nguyên như Sa Pa và Đà Lạt.

Phương Anh