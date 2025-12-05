Phú Quốc khôi phục điện hoàn toàn sau sự cố cáp ngầm

An GiangSau một tuần sự cố cáp ngầm, điện lực dựng tạm đường dây trên không, đấu nối với cáp ngầm, khôi phục điện hoàn toàn cho hơn 30.000 hộ dân Phú Quốc.

Tối 5/12, điện lực An Giang cho biết đã dựng 4 trụ trên không từ bờ Hà Tiên, trục vớt cáp ngầm lên xà lan, cắt vị trí hư hỏng sau đó tiến hành hàn nối. Kỹ thuật sẽ kiểm tra, thí nghiệm, đảm bảo an toàn, tiến hành đóng điện lúc 22h, khôi phục điện hoàn toàn cho người dân, doanh nghiệp ở Phú Quốc.

Điện lực An Giang dựng đường dây trên không khôi phục điện cho Phú Quốc. Ảnh: Dương Đông

Đây là phương án của ngành điện nhằm khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất, thay vì chờ sửa chữa tuyến cáp ngầm đòi hỏi thời gian dài và nhân lực phức tạp. Sắp tới, việc khắc phục hoàn toàn tuyến cáp ngầm vẫn tiếp diễn, dự kiến mất vài tháng nếu thời tiết thuận lợi.

Sự cố cáp ngầm xảy ra hôm 29/11 do đơn vị thi công đường ven biển Hà Tiên ép cọc vi phạm hành lang an toàn điện, khiến các khu vực Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ phía Bắc đảo mất điện. Gần 30.000 hộ dân, nhiều cơ sở du lịch bị ảnh hưởng, nguồn nước sạch cũng gián đoạn.

Sau đó, điện lực huy động 20 máy phát điện đồng thời cấp điện từ trạm 110/22 kV Nam Phú Quốc qua lưới 22 kV với công suất 25 MW, song vẫn còn hơn 6.000 khách hàng cấp điện luân phiên, nhất là những doanh nghiệp phải chạy máy phát điện với chi phí cao.

Một góc Phú Quốc. Ảnh: Ngọc Thành

Phú Quốc được cấp điện từ cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc và đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc, nhưng hai tuyến chưa liên kết mạch vòng do vướng giải phóng mặt bằng để đầu tư hạ tầng.

Lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết sẽ sớm giải quyết các vướng mắc, giao mặt bằng đúng tiến độ để điện lực triển khai liên kết hai nguồn điện.

Đặc khu Phú Quốc cách Rạch Giá 120 km về phía Đông, cách Hà Tiên 45 km về phía Tây, rộng 570 km2 dân số gần 160.000 người. Đây là điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. 9 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách, tổng thu hơn 31.000 tỷ đồng.

Ngọc Tài