Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện đô thị gần 9.000 tỷ đồng

Tuyến tàu điện nhẹ LRT dài 18 km, kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm hội nghị APEC, khởi công sáng 19/12.

Giai đoạn 1 của tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc được triển khai theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư. Tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2027. Công trình hạ tầng giao thông được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Lễ khởi công tại Phú Quốc, sáng 19/12. Ảnh: Sun Group

Dự án nằm trên trục đường tỉnh ĐT.975 rộng 10 làn xe, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC. Theo thiết kế, tuyến có chiều dài 17,59 km, gồm các đoạn trên cao, mặt đất và đi ngầm, bố trí 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị APEC.

Phương tiện sử dụng là tàu điện 3 toa, tốc độ thiết kế 70-100 km/h. Công suất vận chuyển khoảng 4.500 khách mỗi giờ. Trục giao thông rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến Trung tâm hội nghị APEC và các khu du lịch Nam đảo xuống còn khoảng 20 phút.

Bản thiết kế tuyến đường ĐT.975 và tàu điện đô thị LRT tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Hiện Sun Group là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam triển khai dự án tuyến tàu điện đô thị LRT, đánh dấu bước tham gia sâu hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng giao thông công cộng. Khi dự án được vận hành, Phú Quốc cũng trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hình thức giao thông đô thị này.

Theo quy hoạch giai đoạn tiếp theo tuyến LRT sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng về Dương Đông và Cảng An Thới. Sử dụng năng lượng không phát thải, tuyến tàu điện nhẹ này cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Tuyến đường và tàu điện đô thị rút ngắn thời gian di chuyển từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm hội nghị trong 20 phút. Ảnh: Sun Group

Sự kiện sáng 19/12 nằm trong khuôn khổ lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bộ An Giang. Đặc khu Phú Quốc cũng khởi công ba công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC gồm dự án đầu tư Hồ nước Dương Đông 2; dự án Khu tái định cư Hàm Ninh; dự án Khu tái định cư Cửa Cạn.

Hoài Phương