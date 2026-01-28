Phú Quốc khởi công hai dự án 12.000 phòng, căn hộ phục vụ APEC 2027

An GiangHai dự án đô thị khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ, tổng đầu tư 69.550 tỷ đồng xây dựng tại Phú Quốc nhằm tăng năng lực lưu trú, hạ tầng tổ chức sự kiện APEC.

Ngày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp Tập đoàn Sun Group khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, thuộc nhóm 21 dự án hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Hai dự án dự kiến bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ cùng các trung tâm thương mại, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, dịch vụ cho các hoạt động đối ngoại cấp cao, đồng thời hình thành không gian đô thị – du lịch mới cho Phú Quốc.

Phối cảnh khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ. Ảnh: Tập đoàn Sun Group

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ rộng hơn 88 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được quy hoạch dọc trục đại lộ APEC với các tổ hợp khách sạn cao tầng, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển và không gian công cộng. Dự án dự kiến cung cấp gần 6.500 phòng lưu trú, nằm liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Theo chủ đầu tư, nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế sẽ tham gia vận hành các tổ hợp lưu trú, phục vụ khách hội nghị, du lịch cao cấp và các đoàn công vụ.

Trong khi đó, khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có quy mô hơn 21 ha, tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái, tích hợp lưu trú, dịch vụ, thương mại. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công hai dự án. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng, trong đó hạ tầng là yếu tố then chốt bảo đảm thành công. Hiện Phú Quốc đang triển khai 21 dự án phục vụ hội nghị, với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, đồng thời hướng tới phát triển xanh, số hóa, quản lý thông minh và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

Theo UBND tỉnh An Giang, 21 dự án phục vụ APEC 2027 được chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tư công gồm 10 dự án, trong đó một dự án đã lựa chọn nhà đầu tư, chín dự án đã chọn nhà thầu thi công. Nhóm còn lại gồm 11 dự án PPP và đầu tư kinh doanh, đến nay đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư.

Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 có chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường" là dấu mốc quan trọng, thể hiện vị thế của Việt Nam trong khu vực. Đây là cơ hội để Phú Quốc trở thành trung tâm hợp tác kinh tế, xã hội và giao thương toàn cầu.

Chúc Ly - Ngọc Tài