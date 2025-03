Phú Quốc gia tăng vị thế trên bản đồ du lịch thế giới

"Đảo ngọc" Phú Quốc được nhiều hãng thông tấn, chuyên trang du lịch gọi là điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á, ghi nhận lượt khách tăng cao dịp đầu năm 2025.

Hai tháng đầu năm nay, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ước đón hơn 1,4 triệu lượt khách, trong đó có 320.888 lượt khách quốc tế, tăng 52,7% so với cùng kỳ, đạt 29,8% kế hoạch năm.

Hồi tháng 2, chuyên trang Travel Off Path chọn Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam vào top 5 điểm du lịch phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, bên cạnh Bangkok, Phuket (Thái Lan), Singapore và Kuala Lumpur (Malaysia).

Hãng thông tấn CNA (Singapore) cũng vinh danh "đảo ngọc" trong danh sách 25 điểm đến hấp dẫn 2025. Trên các diễn đàn, du khách để lại nhiều bình luận tích cực, khen cảnh sắc, ẩm thực, văn hóa lẫn con người Việt, nói tiếp tục trở lại Phú Quốc một ngày không xa.

Thị trấn Hoàng Hôn trong ráng chiều. Liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín thế giới phần nào củng cố vị thế Phú Quốc trên bản đồ du lịch toàn cầu. Ảnh: Sun Group

Đầu tháng này, nền tảng đặt phòng Booking.com xếp tỉnh Kiên Giang vào danh sách những điểm đến thân thiện nhất năm 2025, trong đó Phú Quốc là tâm điểm. Sự hiếu khách, dịch vụ chu đáo và trải nghiệm trọn vẹn giúp nơi đây ghi dấu ấn trong lòng du khách quốc tế.

Bên cạnh đó, loạt số liệu thực tế cho thấy sức bật của du lịch Phú Quốc trong quý I/2025. Theo báo cáo mới nhất từ Agoda, "đảo ngọc" là điểm đến được du khách quốc tế thích nhất năm 2025, lượng tìm kiếm chỗ ở tăng đột biến 266% so với 2024.

Từ vị trí thứ ba trong danh sách điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế tại Việt Nam 2024, Phú Quốc bứt tốc, vượt qua hai "thiên đường du lịch" Đà Nẵng và Nha Trang.

Khách quốc tế mê những bãi biển và trải nghiệm liên tục vừa bổ sung ở Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Nhiều chuyên trang cho rằng yếu tố tạo sức hút của Phú Quốc không chỉ đến từ thiên nhiên đẹp, mà còn ở hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp cùng hệ sinh thái độc đáo, gia tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí.

Lượng khách đến nam đảo Phú Quốc tăng đột biến năm qua là minh chứng rõ nét nhất. Một phần nhờ điểm đến này liên tục bổ sung loạt sản phẩm hấp dẫn, từ công trình biểu tượng đến show quốc tế.

Theo Travel Off Path, trải nghiệm biểu tượng, nên thử tại Phú Quốc là đi cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, ngắm toàn cảnh biển đảo từ trên cao.

Tại thị trấn Hoàng Hôn, hai show quốc tế kết hợp trình diễn pháo hoa Kiss of the Sea và Symphony of the Sea giúp du khách có trải nghiệm khó quên sau ngày dài khám phá thiên nhiên hoang sơ. Phú Quốc cũng là hòn đảo duy nhất toàn cầu diễn tới hai màn pháo hoa nghệ thuật trong một đêm.

Ngoài ra, CNN từng nói du khách yêu sự lãng mạn không nên bỏ lỡ cơ hội ngắm hoàng hôn ở Cầu Hôn - công trình "không chạm" độc đáo nhất hành tinh.

Cảnh kết màn trong show "Nụ hôn biển cả" (Kiss of the sea). Ảnh: Sun Group

Ông Vũ Cường - chủ khách sạn Times Corner - chỉ ra lượng khách đến thị trấn Hoàng Hôn tăng ba, gấp bốn lần năm ngoái, trong đó khách nước ngoài chiếm đến 70%, một phần nhờ Sun Group liên tục gia tăng sản phẩm du lịch. Ông đang thi công cơ sở lưu trú thứ hai trong năm nay để đón dòng khách tăng trưởng mạnh tại đây.

Tương tự, ông Mai Trung Dũng - sáng lập chuỗi khách sạn Lotus Home, thị trấn Hoàng Hôn - tiết lộ tỷ lệ lấp đầy phòng nghỉ tại hệ thống đạt 90-98% giai đoạn cuối năm 2024 và những tháng đầu 2025.

"Trong Tết, chúng tôi gấp rút nâng cấp chất lượng dịch vụ và mở rộng chi nhánh cơ sở để đón lượng khách dự kiến tăng cao năm 2025", ông Dũng nói.

Sự bứt phá về lượng khách lẫn loạt danh hiệu giúp Phú Quốc khẳng định vị thế là điểm đến được yêu thích hàng đầu năm nay. Là nơi diễn ra APEC 2027, "đảo ngọc" cũng thu hút ngân sách đầu tư lớn, từ đó nâng cấp hạ tầng du lịch hiện đại, cao cấp.

Giới chuyên môn nhận định trong tương lai gần, Phú Quốc tiếp tục là điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế, đồng thời là "thiên đường" để đầu tư du lịch, bất động sản.

Đông Vệ