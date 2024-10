​Phú Quốc đứng thứ hai trong 10 đảo 'tuyệt vời nhất châu Á'

Readers' Choice Awards 2024 công bố Phú Quốc là đại diện Việt Nam duy nhất trong top đảo tuyệt vời nhất thế giới, đứng thứ hai trong 10 hòn đảo châu Á lọt top.

Giải thưởng do Tạp chí du lịch Condé Nast Traveler tổ chức đầu tháng 10. Việt Nam được vinh danh tại hai hạng mục, trong đó xếp thứ 15 trong top các quốc gia đáng du lịch nhất thế giới. Đặc biệt, Phú Quốc năm thứ ba liên tiếp vào danh sách "Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới" với số điểm 95,36, tăng so với 88,89 của năm ngoái. Số điểm này được đánh giá bởi độc giả toàn cầu dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng dịch vụ, cảnh sắc, bãi biển, ẩm thực và sự hiếu khách.

Bãi Kem là điểm đến nổi tiếng tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Điểm số này đưa Phú Quốc từ vị trí thứ 8 trong top 10 đảo châu Á lên thứ hai, chỉ sau Bali (Indonesia) với số điểm suýt soát 95,71. Phú Quốc vượt qua các đối thủ khác như Koh Samui, Phuket (Thái Lan), Langkawi và Penang (Malaysia).

Năm nay, Phú Quốc nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng du lịch thế giới. Tháng 7, tạp chí Travel+Leisure bình chọn Phú Quốc là hòn đảo đẹp thứ hai thế giới, sau Maldives, tại giải thưởng World’s Best Awards 2024. DestinAsian đưa Phú Quốc vào top 10 đảo tuyệt vời nhất châu Á. Lonely Planet lại nhận định Phú Quốc là điểm đến biển hàng đầu của thập kỷ. Bên cạnh đó, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc gọi hòn đảo này là điểm đến "thỏa mãn" cả 5 giác quan.

Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của du khách. Ảnh: La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton

Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, "đảo Ngọc" còn sở hữu nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí độc đáo và hệ thống cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng tầm cỡ thế giới. Phú Quốc cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam miễn visa cho toàn bộ du khách với thời gian lưu trú tới 30 ngày.

Những thương hiệu nghỉ dưỡng nổi tiếng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc Resort và Premier Village Phu Quoc góp phần biến nơi đây thành điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế.

Màn bắn pháo hoa hàng đêm trên đảo Ngọc. Ảnh : Sun Group

Bên cạnh nghỉ dưỡng, du khách đến Phú Quốc có thể trải nghiệm cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, hoặc tham quan Cầu Hôn - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc. Các show diễn quốc tế như Kiss of the Sea kết hợp 8 loại hình nghệ thuật trình diễn, Symphony of the Sea sắp ra mắt với jetski, flyboards cùng các yếu tố truyền thống Việt Nam như trống và cờ hội cũng gây ấn tượng với du khách.

Đặc biệt, Thị trấn Hoàng Hôn ở nam đảo Phú Quốc trình diễn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm, khiến hòn đảo thành điểm đến lễ hội quanh năm. Du khách cũng có thể khám phá các làng chài địa phương, vườn tiêu, nhà thùng nước mắm hay thưởng thức đặc sản địa phương như bún quậy, gỏi cá trích.

Một góc check-in hút khách tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Sun Group

Trong 9 tháng năm nay, Phú Quốc đón hơn 720.000 lượt du khách quốc tế, tăng hơn 56% so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch cả năm hơn 8,6%. Phú Quốc hiện đón khách hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều đường bay thẳng từ Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan. Từ tháng 10, đảo sẽ có thêm nhiều đường bay từ Hong Kong, Singapore, Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Nga, Mông Cổ, Kazakhstan và Uzbekistan.

Dự kiến mùa du lịch cuối năm nay, Phú Quốc đón 100 chuyến bay quốc tế mỗi tuần. Con số này tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chuyên gia nhận định việc liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế sẽ giúp đảo ngọc trở thành "thiên đường nhiệt đới" mọi du khách đều muốn trải nghiệm.

Thanh Thư