Phú Quốc đón số chuyến bay quốc tế cao chưa từng thấy

Sân bay Phú Quốc ghi nhận số chuyến bay quốc tế đến cao chưa từng có ngày 3/1, trong đó phần lớn đến từ Hàn Quốc.

Ngày 3/1, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón 46 chuyến bay quốc tế, đạt kỷ lục chưa từng có ở sân bay này, đưa hàng nghìn khách tới "đảo ngọc". Năm 2025, sân bay từng đón nhiều nhất 40 chuyến bay quốc tế trong một ngày.

Theo thống kê, các chuyến bay từ Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13 chuyến khởi hành từ các sân bay gồm Incheon, Busan và Cheongju. Riêng trong hai ngày 1/1 và 2/1, hơn 4.500 khách từ Hàn Quốc đến Phú Quốc. Kazakhstan xếp thứ hai với 6 chuyến, theo sau là Hong Kong (5 chuyến) và Thái Lan (4 chuyến).

Lượng chuyến bay đến đây cũng phá kỷ lục của năm 2025. Trong 4 ngày (1-4/1), tổng cộng 288 chuyến bay đến Phú Quốc, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số chuyến bay quốc tế đạt 147 chuyến, tương đương 40 chuyến bay quốc tế mỗi ngày, tăng 23%.

Khách quốc tế ở sân bay Phú Quốc ngày 3/1. Ảnh: Danh Phạm

Lượng khách tăng cao diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc liên tục tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động giải trí, lễ hội quy mô lớn chào đón năm mới. Các chương trình countdown, trình diễn pháo hoa nghệ thuật, tuần lễ âm nhạc bãi biển cùng chuỗi sản phẩm vui chơi, nghỉ dưỡng đa dạng dọc hòn đảo, góp phần tạo nên không khí sôi động suốt kỳ nghỉ.

Theo khảo sát, hầu hết cơ sở lưu trú trên đảo đã hết phòng Tết Dương lịch, kể cả những resort có hơn 1.000 phòng như Wyndham Grand Phu Quoc. Đại diện cơ sở này cho hay kết quả kinh doanh Tết Dương lịch "tốt chưa từng có".

Khách lưu trú ở đây nhiều nhất đến từ các nước nói tiếng Nga, Mông Cổ, Hàn Quốc, lưu trú khoảng 5 ngày. Khách Trung Quốc và các nước còn lại lưu trú khoảng hai ngày.

Các khu vui chơi ở Phú Quốc cũng đón lượng khách lớn mỗi ngày. Đại diện đơn vị quản lý khu Thị trấn hoàng hôn cho biết khách đến Tết Dương lịch tăng 76% so với cùng kỳ. Các nhà hàng ở khu này cũng luôn trong tình trạng kín bàn, đặc biệt vào buổi tối.

Lượng khách lớn đổ đến Phú Quốc cũng gây ra một số vấn đề như tình trạng quá tải phòng. Trước đó, một số khách quốc tế đã phản ánh việc bị ''bùng'' phòng dù thanh toán tiền trước cho cơ sở lưu trú.

