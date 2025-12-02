Phú Quốc đón lượng khách vượt mục tiêu cả năm

Trong 11 tháng đầu năm, đặc khu Phú Quốc đón gần 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu năm gần 5%.

Theo số liệu từ Sở Du lịch An Giang, trong 11 tháng, tỉnh đã đón hơn 22,7 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch năm. Trong đó, đặc khu Phú Quốc đón khoảng 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu năm gần 5%.

Tính riêng khách quốc tế, trong tháng 11, Phú Quốc đón hơn 242.000 lượt, tăng 3 lần so với cùng kỳ 2024. Lũy kế 11 tháng, gần 1,59 triệu lượt khách quốc tế đã đến đặc khu, tăng 1,8 lần so cùng kỳ năm ngoái và đạt 135% so kế hoạch năm.

Tổng thu du lịch ước đạt gần 39.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia, du lịch là điểm sáng trong kinh tế của tỉnh An Giang.

Khách chụp ảnh tại chợ đêm Vui Phết hồi tháng 11. Ảnh: Anh Tuấn

CEO Công ty Du lịch AZA Travel Nguyễn Tiến Đạt cho biết tháng 11 là mùa cao điểm du lịch tại Phú Quốc, lượng khách đổ về đảo tháng này tăng mạnh "là điều dễ hiểu". Tuy nhiên, du lịch Phú Quốc tăng trưởng mạnh, vượt xa năm ngoái, vượt 5% mục tiêu năm trước một tháng, là nhờ chiến lược phát triển của địa phương.

Trước đây, du khách đến Phú Quốc không có nhiều điểm vui chơi, chủ yếu chỉ tắm biển, đi chợ đêm Dương Đông, tham quan vài điểm như Dinh Cậu, thiền viện và đi tour ba đảo. Hiện tại, hàng loạt các hoạt động vui chơi, trải nghiệm được thiết kế để phục vụ khách từ sáng đến đêm: vui chơi tại safari, khu chợ đêm Vui Phết, xem pháo hoa hằng tối, các show diễn thực cảnh như Nụ hôn của biển cả, Tinh hoa Việt Nam. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đi cáp treo đến Hòn Thơm nghỉ dưỡng.

Từ 1/11, thêm một hãng mở đường bay đến đảo, giúp việc di chuyển đến Phú Quốc ngày một thuận tiện. Phú Quốc đã xử lý được tình trạng chặt chém khách du lịch. Đây cũng được coi là một trong những điểm sáng hút khách đến hòn đảo.

Khách quốc tế chụp ảnh tại chợ đêm Vui Phết, Phú Quốc, phía sau lưng là màn bắn pháo hoa. Ảnh: Anh Tuấn

Ngày 15/10, công ty du lịch trực tuyến Expedia công bố báo cáo "Unpack '26 - The Trends in Travel", dự báo các xu hướng du lịch toàn cầu trong năm tới. Ở hạng mục "Điểm đến của năm" (Destination of the Year), Phú Quốc của Việt Nam được xếp vị trí thứ 4 khi lượng tìm kiếm điểm đến tăng 53% so với cùng kỳ.

"Phú Quốc là điểm đến phù hợp cho nghỉ dưỡng cao cấp, là mỏ vàng cho du lich Việt nếu khai thác được tệp khách nhà giàu - tiêu nhiều - ở lâu", ông Đạt nói.

Phương Anh