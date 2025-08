Phú Quốc đón hơn 5,2 triệu lượt khách trong 7 tháng

7 tháng đầu năm, Phú Quốc có 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% cùng kỳ 2024, trong đó gần một triệu khách quốc tế, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Âu.

Thông tin nêu trong báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh An Giang. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt gần 980.000 lượt, tăng 74,1%. Tổng doanh thu du lịch toàn đảo ước đạt hơn 24.866 tỷ đồng, tăng 93,6%.

Tháng 5-7 là mùa thấp điểm với khách quốc tế nhưng Phú Quốc vẫn thu hút hơn 350.000 lượt khách nước ngoài, bình quân mỗi tháng tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách tắm biển tại Bãi Kem, Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Báo cáo từ nền tảng đặt phòng Agoda cho biết, Phú Quốc hiện xếp thứ 2 trong danh sách điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất (sau Nha Trang) và đứng thứ 3 trong lựa chọn của khách Trung Quốc. Thống kê từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng cho thấy lượng khách Trung Quốc nhập cảnh tăng 472%, khách Nga và các nước CIS (cộng đồng các quốc gia độc lập) tăng 311%, khách Hàn Quốc tăng 178% so với cùng kỳ. Các thị trường khu vực như Thái Lan, Malaysia... cũng ghi nhận tăng trưởng.

Các chuyên gia cho rằng, đà tăng trưởng đều qua các tháng giúp Phú Quốc trở thành điểm đến tiềm năng quanh năm, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, giải trí tiếp cận thị trường theo hướng bền vững.

Tại Nam đảo, Sun World Hon Thom với cáp treo vượt biển dài nhất thế giới và show diễn "Nụ hôn của biển cả" ghi nhận lượng khách quốc tế tăng 188% trong 6 tháng đầu năm. Tuần cao điểm tháng 7, lượng khách Ấn Độ tăng tới 1.349%, khách Trung Quốc tăng 936% so với cùng kỳ.

Khách quốc tế trải nghiệm cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tại Sun World Hon Thom. Ảnh: Sun Group

Dữ liệu từ Sun Paradise Land cho thấy, hoạt động tại các khu vực như Bãi Kem, Thị trấn Hoàng Hôn, New An Thới đang khởi sắc. Dự kiến 6 tháng cuối năm, lượng khai thác dịch vụ tại các căn shophouse sẽ tăng hơn 30% so với nửa đầu năm. Trong khi đó, doanh thu quý II của hãng tàu cao tốc Superdong đạt 138 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ; riêng tuyến Hà Tiên - Phú Quốc tăng 25%.

Ông Woo Sung, du khách Hàn Quốc cho biết, hòn đảo này chỉ cách xứ sở kim chi 4,5-5 giờ bay, thuận tiện di chuyển. Ông ấn tượng với các hoạt động biển, ẩm thực phong phú và hệ thống resort chất lượng cao. Trên nền tảng tìm kiếm Naver, Phú Quốc đang là chủ đề du lịch nổi bật, với nhiều gợi ý trải nghiệm được cộng đồng Hàn Quốc chia sẻ.

Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành "hub du lịch" quốc tế. Hiện, toàn đảo có 320 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 431.375 tỷ đồng. Nhiều tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup, BIM Group cùng các thương hiệu khách sạn toàn cầu như Marriott, Accor, Hilton, Rosewood... góp phần kiến tạo hệ sinh thái du lịch đa dạng, đẳng cấp.

Tại Nam đảo, các tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao, khu giải trí tầm cỡ, chợ đêm, pháo hoa đêm cùng loạt biểu tượng mới như Cầu Hôn, show diễn quốc tế đang định hình Phú Quốc thành tâm điểm giải trí về đêm của châu Á.

Phục vụ chiến lược dài hạn và tổ chức APEC 2027, sân bay quốc tế Phú Quốc đang được nâng cấp để đạt công suất 20 triệu lượt khách mỗi năm. Các tuyến giao thông ven biển, hạ tầng du lịch, đô thị, trung tâm hội nghị cũng đang được triển khai đồng bộ. Cảng hành khách quốc tế An Thới được mở rộng để đón tàu biển lớn, trong khi hệ thống xử lý rác thải, nước thải và hạ tầng số cũng được chú trọng phát triển.

Show diễn Nụ hôn của biển cả thu hút nhiều du khách khi tới Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương cho biết, Phú Quốc đã có bước chuyển mình mạnh trong những năm gần đây nhờ sự xuất hiện của loạt thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế, thu hút cả du khách lẫn nhà đầu tư.

Song song với hạ tầng du lịch, các cơ chế đặc thù cho Phú Quốc đang được nghiên cứu và triển khai. Điều này kỳ vọng tạo thêm đòn bẩy để đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, dẫn dắt xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp và mở ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư chiến lược.

Tuệ Anh