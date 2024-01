Phú Quốc đón hàng chục nghìn du khách tham gia countdown

Trước đêm countdown, từ dịp giáng sinh, du khách đã đến Sunset Town để check in cùng cây thông khổng lồ cao 24 m, ăn uống xuyên đêm tại Chợ đêm Vui Phết (VUI-Fest Bazaar), xem nhạc kịch đường phố "loảng xoảng show", tham quan Cầu Hôn - tuyệt tác kiến trúc vừa được CNN ca ngợi, thưởng thức show diễn Nụ hôn của biển cả (Kiss Of The Sea)…