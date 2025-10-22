Phu quân của Thủ tướng Nhật Bản muốn âm thầm hỗ trợ vợ

Cựu nghị sĩ Taku Yamamoto, phu quân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, mong muốn hỗ trợ vợ bằng cách đóng vai trò "người chồng thầm lặng".

"Không giống như ở phương Tây, tốt hơn hết một người bạn đời như tôi nên tránh xa sự chú ý", cựu nghị sĩ Taku Yamamoto, phu quân tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, nói ngày 21/10.

Ông cho biết điều quan trọng là bà Takaichi được tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi tầm nhìn trong vai trò Thủ tướng. "Tôi muốn hỗ trợ vợ với tư cách 'người chồng thầm lặng', để sự hiện diện của mình không trở thành chướng ngại cho bà ấy", ông Yamamoto nói.

Bà Sanae Takaichi và chồng Taku Yamamoto trong đám cưới năm 2004. Ảnh: nikkansports

Phu quân tân Thủ tướng Nhật Bản nói thêm ông muốn dùng kinh nghiệm chính trị của mình để giúp đỡ vợ, nhưng ông cũng giỏi nấu ăn, vì vậy ông muốn hỗ trợ bà chuẩn bị bữa ăn hàng ngày.

Ông Yamamoto, cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do (LDP), kết hôn với bà Takaichi vào năm 2004, nhưng ly hôn vào năm 2017 với lý do "khác biệt về quan điểm chính trị". Hai người tái hôn vào năm 2021, sau khi ông Yamamoto ủng hộ bà Takaichi tranh cử lãnh đạo LDP. Ông Yamamoto sau đó mất ghế ở Hạ viện trong một cuộc bỏ phiếu bất thường.

Bà Takaichi được đánh giá thuộc phe cánh hữu trong đảng LDP vốn bảo thủ. Bà phản đối việc sửa đổi luật từ thế kỷ 19, trong đó yêu cầu các cặp vợ chồng phải có cùng họ, một quy định mà phần lớn khiến phụ nữ sẽ lấy họ chồng. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên của bà Takaichi và ông Yamamoto, bà lấy họ chồng. Trong cuộc hôn nhân thứ hai, ông lấy họ bà.

Hai vợ chồng sống cùng nhau trong khu nhà ở dành cho các thành viên quốc hội ở Tokyo. Ông Yamamoto từng bị đột quỵ trong năm nay và mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Ngọc Ánh (Theo AFP)