Phụ nữ trung niên tăng mua đồ điện tử, điện máy

Mức độ quan tâm mua sắm đồ điện tử, điện máy online của phụ nữ Việt Nam đã tương đương nam giới và đặc biệt tăng ở nhóm trung niên.

Phân tích từ hơn một triệu lượt xem trên nền tảng so sánh giá của iPrice trong 3 tháng đầu năm 2021 tại Việt Nam cho biết, nhóm khách hàng là phụ nữ từ độ tuổi 35-44 và 45-54 tăng 4% so với quý I/2020.

Thêm vào đó, nhóm tuổi lớn hơn từ 55-64 cũng có sự tăng nhẹ là 2%. "Tuy không có sự tăng trưởng đột biến, phụ nữ nói chung và phụ nữ trong độ tuổi từ 35 đến 64 nói riêng dành sự quan tâm nhất định đến các mặt hàng điện tử, điện máy khi làn sóng Covid-19 dường như đang hạ nhiệt", iPrice nhận định.

Trong khi đó, nhóm tiêu dùng nữ trẻ hơn, từ 25-34 tuổi lại giảm mạnh 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được cho rằng có thể do nhóm này đã mua sắm các sản phẩm điện tử, điện máy để phục vụ cho nhu cầu làm việc và sinh hoạt hàng ngày tại nhà từ mùa dịch năm ngoái. Do vậy, nhu cầu năm nay giảm.

Nguồn và đồ họa: iPrice.

Đáng chú ý, tỷ lệ nữ giới mua sắm các sản phẩm điện tử, điện máy trực tuyến đang ngang ngửa nam giới. Quý I vừa rồi, tỷ lệ nữ giới mua sắm trên các trang thương mại điện tử trong ngành hàng này là 43%, tăng 5%. Mặc dù nam giới vẫn là đối tượng mua sắm chính trong danh mục, khi chiếm tỷ lệ là 57%, nhưng con số này đã có sự suy giảm.

Trong báo cáo thương mại điện tử năm 2020, có đến hai đơn vị chuyên kinh doanh sản phẩm điện tử, điện máy là Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh lọt vào top 10 website có lượng truy cập cao khu vực Đông Nam Á. Điều này cho thấy thị trường điện tử, điện máy trực tuyến tại Việt Nam đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Theo iPrice, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm các sản phẩm điện tử, điện máy trên thiết bị di động nhiều hơn so với máy tính và máy tính bảng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Số liệu từ báo cáo Digital 2021 của We Are Social cũng cho thấy có đến 61,4% người dùng quyết định thanh toán online thông qua thiết bị di động. Như vậy, "mobile first" (ưu tiên di động) vẫn sẽ là một trong những xu hướng sẽ tiếp tục diễn ra trong thời kỳ "bình thường mới" đối với doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện máy.

Viễn Thông