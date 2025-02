Phụ nữ Nhật Bản tránh né tình dục

Áp lực công việc, bận rộn chăm sóc con khiến nhiều phụ nữ Nhật Bản chọn hôn nhân không tình dục.

Theo cuộc khảo sát năm 2024 của Hội hội Kế hoạch hóa gia đình Nhật Bản (JFA), hơn 48% cặp vợ chồng U50 đang trải qua hôn nhân không tình dục. Định nghĩa của JFA về "hôn nhân không tình dục" là vợ chồng gần gũi ít hơn một lần mỗi tháng.

Con số này tăng với so với gần 31% vào năm 2004, cho thấy tình trạng suy giảm về sự thân mật trong hôn nhân ở quốc gia này.

80% nam giới được hỏi bày tỏ sự quan tâm đến tình dục, 40% phụ nữ nói thờ ơ. Lý do không quan hệ tình dục ở hai giới cũng khác nhau. Với nam giới, lý do chính (chiếm 24%) là bạn đời không quan tâm. Ở nữ giới, gần 23% nói tình dục quá phiền phức - con số này gần gấp đôi so với tỷ lệ nam giới chung cảm nhận. Đây là một trong những lý do dẫn tới ngoại tình.

Tại nhiều quốc gia, ngoại tình là bản án tử cho hôn nhân, còn ở Nhật Bản đây là lối thoát giúp các cặp đôi gìn giữ gia đình. Nhiều người vợ ngầm chấp nhận bạn đời có các mối quan hệ ngoài luồng kín đáo.

Nhiều phụ nữ Nhật Bản hờ hững với tình dục do kiệt sức khi phải làm việc, chăm sóc gia đình. Ảnh minh họa: J.T

Bên cạnh đó, văn hóa làm việc căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà còn khiến nữ giới kiệt sức. Nhiều phụ nữ sau khi làm việc toàn thời gian ở công ty lại tiếp tục về chăm sóc gia đình.

Nghiên cứu cho thấy đàn ông Nhật Bản ít làm việc nhà hơn nam giới các nước phương Tây. Điều này khiến nhiều người vợ cảm thấy quá sức và không được đánh giá cao.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phát hiện tỷ lệ nam giới Nhật Bản làm việc nhà thấp nhất trong 38 quốc gia thành viên được khảo sát.

"Do vậy khi đến giờ ngủ, sự thân mật không phải ưu tiên hàng đầu của nữ giới. Với người bị kiệt sức, tình dục chỉ giống như một việc vặt khác trong danh sách cần làm", báo cáo nêu.

Theo các nhà nghiên cứu, hôn nhân khiến đời sống tình dục chậm đi thì việc có con khiến chúng dừng lại đột ngột.

Trẻ con ở Nhật Bản ngủ chung với cha mẹ trong nhiều năm khiến sự riêng tư của các cặp vợ chồng biến mất. Hầu hết các căn hộ nhỏ, tường mỏng, cách âm kém cũng gây bất tiện. Bên cạnh đó, chăm con là phần việc phụ nữ đảm nhận nhiều hơn đàn ông.

Không ít vợ chồng không coi nhau là đối tác lãng mạn khi có con. Họ gọi nhau là "otosan" (bố) và "okaasan" (mẹ) để nhắc nhở trách nhiệm của bản thân.

Hoạt động thân mật có thể ảnh hưởng khi có con nhỏ nhưng nhiều người mong chúng trở lại theo thời gian. Nhưng với vợ chồng Nhật Bản, một khi "lên chức", sự lãng mạn sẽ biến mất mãi mãi.

Minh Phương (Theo Japan Today)