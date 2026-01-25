Phụ nữ ngành chuỗi cung ứng hưởng lợi từ AI và công nghệ

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới đang làm thay đổi cách vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho phụ nữ trong lĩnh vực này.

Thông tin do bà Berenice Vettore, Giám đốc chất lượng toàn cầu của Tập đoàn mỹ phẩm The Estée Lauder Companies chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Theo bà Vettore, các công nghệ mới buộc doanh nghiệp phải xây dựng quy trình và mô hình vận hành khác trước, kéo theo nhu cầu về những kỹ năng mới. Đây là "cơ hội lớn" để phụ nữ khẳng định vai trò và phát triển sự nghiệp trong chuỗi cung ứng - lĩnh vực vốn được xem là thiên về nam giới.

Berenice Vettore, Giám đốc chất lượng tại Tập đoàn Estée Lauder. Ảnh: Supply Chain Dive

Hiện bà Vettore phụ trách toàn bộ hoạt động chất lượng của Estée Lauder trên phạm vi toàn cầu, thường xuyên làm việc với các nhà máy tại nhiều quốc gia. Trước đó, bà từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo về chất lượng và an toàn chuỗi cung ứng tại Danone và Unilever.

Theo thống kê nội bộ, phụ nữ chiếm 50% lực lượng lao động chuỗi cung ứng toàn cầu của Estée Lauder, 65% nhân sự khối chất lượng, và 60% các vị trí từ phó chủ tịch trở lên. Bà Vettore cho rằng đa dạng giới không chỉ mang ý nghĩa bình đẳng, mà còn giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khác nhau.

Là người ủng hộ vai trò của phụ nữ trong ngành, bà Vettore hiện là nhà bảo trợ cho mạng lưới nhân sự "Women in Supply Chain" của Estée Lauder - nhóm đã hoạt động hơn 10 năm và phát triển từ 10 thành viên ban đầu lên hơn 1.000 người, trải rộng tại 31 văn phòng và 13 cơ sở sản xuất, phân phối trên toàn cầu.

Được đào tạo chuyên ngành kỹ sư, bà Vettore cho biết bà lựa chọn chuỗi cung ứng vì mong muốn làm việc gần sản phẩm và nhà máy sản xuất. Bà từng điều hành một nhà máy tại Brazil với hơn 1.000 lao động khi mới 25 tuổi.

Dù thừa nhận môi trường đào tạo trước đây còn thiên lệch về nam giới, bà cho rằng bức tranh đang dần thay đổi khi ngày càng nhiều phụ nữ theo học các ngành kỹ thuật và quản lý. "Khi có nhiều phụ nữ trong các trường đại học hơn, cơ hội nghề nghiệp cũng mở rộng hơn", bà nói.

Theo bà Vettore, AI và công nghệ số sẽ tiếp tục tạo ra những biến đổi sâu rộng trong chuỗi cung ứng, buộc mọi lao động, dù là nam hay nữ phải liên tục học hỏi và nâng cao năng lực. Chính sự thay đổi nhanh chóng này khiến chuỗi cung ứng trở thành lĩnh vực hấp dẫn, giàu cơ hội và phù hợp với phụ nữ muốn phát triển sự nghiệp dài hạn.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)