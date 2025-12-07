Phụ nữ Mỹ từ chối thăng tiến để sinh con sớm

Thay vì chạy đua sự nghiệp và trữ đông trứng, một thế hệ phụ nữ trẻ đang chọn sinh con ở tuổi 20 vì không muốn hối tiếc như người đi trước.

Isabel Brown, 28 tuổi, quyết định mang thai ngay khi kết hôn năm 2024. Trong khi bạn bè đồng trang lứa nỗ lực leo lên các nấc thang danh vọng tại những tập đoàn lớn, Brown chọn làm việc tại nhà ở Washington D.C. với vai trò diễn thuyết và dẫn chương trình podcast.

"Người trẻ đang nhận ra cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nếu có gia đình để chia sẻ thành công ngay từ những năm tháng đầu tiên," Brown nói.

Cô đại diện cho một tư duy mới đang lan rộng trong giới trẻ Mỹ. Họ coi tuổi 20 là "mùa" để xây dựng gia đình. Sự nghiệp rực rỡ sẽ là "mùa" của những năm tháng sau này.

Isabel Brown, 28 tuổi và chồng tại nhà ở Washington, D.C. Ảnh: WSJ

Trong nhiều thập kỷ, công thức thành công cho phụ nữ Mỹ thường là: Dốc toàn lực cho sự nghiệp khi còn trẻ và chỉ lo chuyện con cái khi đã có chỗ đứng vững chắc. Tư duy này tạo ra thế hệ những "Girlboss" (sếp nữ) thu nhập cao nhưng tỷ lệ sinh con thấp và muộn.

Tuy nhiên, những người như Brown đang chọn lối đi khác. Họ không muốn trở thành "Tradwives" (những người vợ chỉ biết nội trợ), nhưng cũng từ chối để công việc "nuốt chửng" gia đình. Họ chọn con đường ở giữa: ưu tiên làm mẹ khi còn sung sức nhất.

Số liệu từ khảo sát General Social năm 2024 cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Khoảng 75% phụ nữ theo phe tự do (liberal) trong độ tuổi 18-35 chưa có con, so với chỉ 40% ở nhóm bảo thủ.

Giáo sư xã hội học Samuel Perry, Đại học Oklahoma nhận định: "Với phe bảo thủ, việc có con vẫn là cốt lõi của một cuộc đời trọn vẹn".

Động lực mạnh mẽ nhất khiến làn sóng này bùng nổ đến từ bài học của thế hệ đi trước. Câu chuyện của Kimberly Begg, 49 tuổi, chủ tịch Trung tâm Phụ nữ Clare Boothe Luce, là một ví dụ.

Từng là luật sư thành đạt, Begg luôn đặt các chuyến công tác lên trên nhu cầu của 5 người con. "Một trong những đứa con gái của tôi học cách dùng điện thoại chỉ để gọi van xin mẹ về nhà. Các con tôi đã không phát triển tốt về mặt cảm xúc," cô nhớ lại.

Khoảnh khắc khiến nữ luật sư quyết định bỏ việc là khi bước vào phòng con gái, thấy ngập tràn thú nhồi bông cô mua vội ở sân bay để bù đắp cho sự vắng mặt của mình. Sau 5 năm lui về chăm sóc gia đình, Begg mới quay lại làm việc vào năm 2024. Cô rút ra kết luận: "Bạn có thể có tất cả những gì mình muốn, nhưng không thể có tất cả cùng lúc".

Kimberly Begg và các con tại nhà ở Herndon, Virginia. Ảnh: WSJ

Thấm thía bài học đó, Emma Waters, 28 tuổi, nhà phân tích tại viện nghiên cứu Heritage Foundation, đã từ bỏ cơ hội thăng tiến nhanh để chọn làm việc từ xa khi quyết định có con.

Hiện tại, với hai bé dưới 3 tuổi, cô chấp nhận từ chối nhiều cơ hội hấp dẫn yêu cầu đến văn phòng. "Tôi yêu công việc, nhưng ưu tiên hàng đầu là nuôi dạy con cái. Việc đó không thể thuê người khác làm thay," Waters khẳng định.

Reagan Conrad, một người trẻ khác, cũng phản đối trào lưu trữ đông trứng để trì hoãn làm mẹ: "Nếu phải trữ đông trứng hàng chục năm chỉ để phát triển sự nghiệp, rõ ràng chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sự ưu tiên".

Tất nhiên, lối sống này đi kèm sự đánh đổi về tài chính và địa vị. Không phải ai cũng có thể làm việc từ xa hoặc sống dựa vào một nguồn thu nhập. Nhưng với những người như Isabel Brown, họ tin rằng phần lớn mọi người mải miết chạy theo sự nghiệp đều không thực sự hạnh phúc.

Bảo Nhiên (Theo Wall Street Journal)