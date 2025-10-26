Phụ nữ Mỹ than 'khó tìm đàn ông ra hồn'

Sarah, 43 tuổi, ở California từng không chịu được cảnh ở một mình nhưng bây giờ cô "thà cô đơn còn hơn ở cạnh một người không xứng".

"Tôi nhớ cảm giác có ai đó để nấu ăn cùng và chia sẻ mọi thứ", Sarah nói. "Nhưng bây giờ, một mình còn dễ chịu hơn".

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Mỹ và dự báo của tập đoàn tài chính Morgan Stanley, đến năm 2030, 45% phụ nữ Mỹ trong độ tuổi 25-44 sẽ độc thân. Đây sẽ là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, khảo sát của Pew cho thấy 63% nam giới dưới 30 tuổi vẫn chưa có bạn đời, gần gấp đôi phụ nữ.

Richard Reeves, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Nam giới Mỹ, khoảng cách này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Một phần là do nam và nữ có cách định nghĩa khác nhau về mối quan hệ, nhưng sâu xa hơn "các quy tắc của tình yêu đã thay đổi". Lyman Stone, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Gia đình Mỹ, cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất khiến hôn nhân và các mối quan hệ suy giảm là nhiều nam giới trẻ đang tụt hậu về kinh tế. Trong khi phụ nữ tận dụng tốt hơn cơ hội trong xã hội hiện đại, nam giới lại loay hoay tìm vị thế của mình. Xu hướng này đã manh nha suốt thập niên qua và bị đẩy nhanh sau đại dịch, khi sự nghiệp, học tập và mạng lưới xã hội của nam giới bị tụt hậu so với nữ. "Nhiều đàn ông trẻ ngày nay không còn là hình mẫu mà phụ nữ nghĩ đến khi nói về "người bạn đời lý tưởng'", Stone nhận định. Một khảo sát của YouGov cũng cho thấy 57% phụ nữ từng trải qua một cuộc hẹn hò tồi tệ, trong khi ở nam giới con số này là 44%. Khi ngày càng nhiều phụ nữ không còn chấp nhận bị phớt lờ, thiếu cam kết hay quấy rối, đàn ông buộc phải thay đổi, hoặc chấp nhận bị loại khỏi "cuộc chơi tình ái".

Ảnh minh họa: NY Post

Phụ nữ Mỹ ngày nay được cho là có chung tiêu chí chọn nam giới: tử tế, có trí tuệ cảm xúc, sức khỏe thể chất và tinh thần, cùng giá trị sống, chí tiến thủ, biết làm việc chăm chỉ, ổn định tài chính, trưởng thành, nam tính và sẵn sàng gắn bó trong một mối quan hệ bình đẳng, một vợ một chồng. Số đông còn muốn một người "có thể làm cuộc sống của mình tốt hơn". Nhưng nam giới Mỹ được cho là không có khả năng đáp ứng những yêu cầu này.

Ở New York, Babet, 32 tuổi, chuyên viên làm đẹp đã tìm kiếm bạn đời nhiều năm mà vẫn không thành công. Cô nhận thấy "Đàn ông bây giờ thật sự quá thờ ơ. Họ không trả lời trên ứng dụng hẹn hò, không giao tiếp, không lên kế hoạch hẹn hò. Phụ nữ nói rõ điều mình cần, nhưng họ hoàn toàn phớt lờ".

"Có những anh chàng dường như cố tình khiến cuộc sống của phụ nữ tệ hơn", cô nói.

Không riêng gì Babet, nhiều phụ nữ khác cũng chia sẻ cảm giác mỏi mệt vì "gặp một người đàn ông không ra hồn". Họ than thở không còn người đàn ông nào đạt "chuẩn cơ bản". Một số đã hạ tiêu chuẩn nhưng vẫn chưa thể tìm "mảnh ghép" còn lại.

Katie, 37 tuổi, quản lý sản phẩm công nghệ sinh học ở Wisconsin cho biết vẫn chưa có mối nào kể từ khi chia tay năm 2021

"Người bạn đời lý tưởng cần có đời sống xã hội lành mạnh, chú trọng sức khỏe tổng thể, biết giao tiếp thẳng thắn, có lòng trắc ẩn và độc lập", cô nói. "Tôi sẵn sàng thỏa hiệp ở nhiều điểm. Nhưng thật đáng buồn, dù tiêu chuẩn rất thấp, vẫn hiếm tìm ai".

Là một nhân viên PR ở Tennessee, Danielle, 29 tuổi nói cô tìm người tử tế, biết quan tâm, cởi mở cảm xúc, đáng tin cậy, có trách nhiệm, và tốt nghiệp đại học.

"Tôi rất thất vọng vì thiếu đàn ông chất lượng. Nam giới đồng trang lứa học vấn thấp hơn, kỹ năng xã hội yếu kém", cô nhận xét.

Là một bác sĩ ở bang Washington, Raina, 41 tuổi nói cô "đau lòng" khi độc thân nhưng đã ngừng tìm kiếm. Trải nghiệm trên các ứng dụng hẹn hò vài năm qua mang đến cho cô những cảm xúc tệ.

"Nhiều đàn ông có quá nhiều tổn thương mà không xử lý và yêu họ giống như nhận thêm một công việc chăm sóc người khác, trong khi họ chẳng thể làm điều tương tự cho tôi", cô chia sẻ.

Đang tự kinh doanh, có thu nhập cao và bất động sản cho thuê, Kelly Wallace, 48 tuổi, ở Portland cũng cho biết rất khó tìm "mây cùng tầng". "Tôi không uống rượu, không hút thuốc và cũng không muốn bạn đời làm vậy", cô chia sẻ.

Còn Susan, 40 tuổi có bạn trai lâu năm nhưng mối quan hệ bị mắc kẹt, không thể kết hôn cũng không thể sinh con. Công việc của anh bấp bênh, lương thấp, muốn thay đổi nhưng vẫn chưa thể làm được.

"Chia tay rồi tìm người khác ở tuổi này có vẻ vô vọng, nên tôi đành chấp nhận sống với nhau mà đời này không sinh con", Susan, nhân viên công tác xã hội ở Ohio, nói.

Nhiều phụ nữ khác đã hoàn toàn từ bỏ việc hẹn hò, kết hôn. Randi, 33 tuổi, chuyên viên phân tích chính sách ở Chicago cho biết không xem mối quan hệ dài lâu là thước đo thành công. Hiện cô tự lo tài chính, có tiết kiệm cho tương lai và đang cân nhắc nhận con nuôi hoặc làm mẹ đơn thân. Dù biết sống độc thân ở Mỹ rất đắt đỏ nhưng cô chấp nhận.

"Tôi thà nuôi con một mình còn hơn mất thời gian cho việc hẹn hò", Randi nói.

Bảo Nhiên (Theo Guardian)