Phụ nữ Mỹ chịu trăm mũi tiêm để có làn da 'căng bóng như gương'

Bất chấp quá trình làm đẹp đau đớn "như bị hàng trăm vết cắt", nhiều phụ nữ Mỹ vẫn bay sang Hàn Quốc để tiêm Rejuran, một tinh chất chống lão hóa từ DNA cá hồi chưa được FDA cấp phép.

Britney Yip, 25 tuổi, một nhân viên marketing ở New York, mong muốn có làn da mịn màng, trẻ trung như những phụ nữ mà cô thường thấy trên mạng xã hội. Họ đều nhắc đến một phương pháp gọi là tiêm meso Rejuran. Nhưng khi tìm hiểu, Yip phát hiện ra không thể thực hiện liệu pháp tiêm chống lão hóa này ở Mỹ. Vì thế, cô đã bay đến Seoul, Hàn Quốc.

Tại đây, cô trải qua khoảng một trăm mũi tiêm và một tuần sau, bắt đầu thấy làn da căng bóng. "Lúc về, bạn bè liên tục khen 'ồ, da của cậu trông đẹp quá'", Yip kể.

Liệu pháp tiêm meso Rejuran chưa được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép ở Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Yip bay ra nước ngoài để được tiêm với chi phí 450 USD (gần 12 triệu đồng) mỗi buổi. Công ty sản xuất khuyến nghị thực hiện ba buổi để có kết quả kéo dài đến một năm.

Không giống như các liệu pháp tiêm phổ biến khác như Botox hay chất làm đầy (filler), Rejuran được cho là vừa cấp ẩm, vừa tăng cường độ đàn hồi cho da. Rejuran được sản xuất với PN (polynucleotide), một chuỗi phân tử chứa các đoạn DNA chiết xuất từ tế bào cá hồi), được cho là có tác dụng thúc đẩy chữa lành và tái tạo da. Phương pháp này ra đời tại Hàn Quốc vào năm 2014, hiện được 20 quốc gia khác cấp phép sử dụng dưới dạng tiêm.

Theo Forbes, thành công của Rejuran đã giúp người sáng lập và chủ tịch công ty mẹ PharmaResearch, ông Jung Sang-soo, trở thành tỷ phú trong năm nay.

Tuy nhiên, một số bác sĩ Mỹ vẫn tỏ ra hoài nghi. "Nếu nó thực sự hiệu quả thì thật tuyệt vời vì mọi người đều đang tìm kiếm một phương pháp tăng cường giúp cải thiện toàn diện làn da. Nhưng lời kể truyền miệng chưa phải là dữ liệu khoa học và những dữ liệu chúng ta có vẫn còn rất mới", Catherine Chang, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Beverly Hills, nói. Bà cũng nghe những đánh giá trái chiều khi một số người thấy kết cấu da cải thiện rõ rệt, số khác lại không thấy gì và chỉ ra các tác dụng phụ có thể bao gồm kích ứng, phát ban hay đổi màu da.

Phía PharmaResearch cho biết họ chỉ quan sát thấy các phản ứng da nhỏ và không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào kể từ khi ra mắt Rejuran. Công ty cũng cho hay đã nộp đơn xin FDA cấp phép cho liệu pháp tiêm.

Michelle Lee, cựu biên tập viên tạp chí Allure, người đã kết hợp Rejuran với các liệu pháp laser khác tại Hàn Quốc, cho biết trong vòng 10 ngày, da trông đẹp đến kinh ngạc, căng bóng và gần như không thấy lỗ chân lông. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận không chắc phương pháp nào đã tạo ra sự cải thiện đó, vì các liệu trình thường được kết hợp với nhau.

Gương mặt của Sofie Pavitt, chuyên gia chăm sóc da mặt ở New York, lúc tiêm Rejuran ở Seoul (trái) và 6 tuần sau đó. Ảnh: Sofie Pavitt

Lee cho hay trải nghiệm này không dành cho người yếu tim. Cô đã trải qua ba lần sinh con, bị đứt dây chằng chéo trước và từng dùng bút lăn kim. "Tôi tự hào là người có khả năng chịu đau khá cao, nhưng lần này thực sự rất dữ dội", cô nói, cho biết các phòng khám thường cung cấp kem ủ tê tại chỗ hoặc gây tê trong quá trình điều trị.

Sofie Pavitt, chuyên gia chăm sóc da mặt ở New York, cũng từng thử Rejuran ở Seoul và đồng tình về cảm giác đau. "Tôi đã ngừng đếm sau 80 mũi tiêm", Pavitt kể. "Nó không đau đến mức không chịu nổi nhưng cảm giác giống như bị hành hạ bởi hàng nghìn vết cắt nhỏ. Khi bước ra ngoài, trông bạn thực sự kỳ dị, như một nhân vật trong phim Avatar vậy".

Khác với Botox hay chất làm đầy (filler) chỉ được tiêm với liều lượng nhỏ và sâu vào trong da, Rejuran đòi hỏi hàng trăm mũi tiêm gần bề mặt "sử dụng kỹ thuật tiêm vi điểm hàng loạt.

"Trung bình, một buổi trị liệu sẽ có khoảng 100 đến 150 điểm tiêm", ông Chris Lee, người đứng đầu mảng chăm sóc sức khỏe toàn cầu tại PharmaResearch, cho biết.

Ngay sau khi tiêm, da sẽ bị bao phủ bởi các nốt sưng đỏ giống như phát ban, có thể mất từ 24 giờ đến vài ngày để biến mất.

Hàn Quốc từ lâu đã là thánh địa của những người đam mê chăm sóc da và một phần thành công của Rejuran đến từ sự quan tâm ngày càng lớn đối với các sản phẩm, quy trình làm đẹp có nguồn gốc từ Hàn Quốc (gọi tắt là K-beauty).

"Nhìn chung, ngành chăm sóc da châu Á có xu hướng đi trước Mỹ rất nhiều", bác sĩ Chang nói. "Đặc biệt, K-beauty hiện nay được chú ý nhiều hơn nhờ sự nổi tiếng của K-pop, phim truyền hình Hàn Quốc và mạng xã hội".

Tại Mỹ, Rejuran chỉ được cung cấp hợp pháp dưới dạng serum hoặc kem, thường là một phần của liệu trình gọi là "facial cá hồi". Liệu pháp này được các ngôi sao như Jennifer Aniston và Kim Kardashian khen ngợi, bao gồm việc lăn kim hoặc dùng laser tái tạo bề mặt, sau đó bôi Rejuran tại chỗ.

Bình Minh (Theo Wall Street Journal)