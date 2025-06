Phụ nữ miền Nam hơn 100 năm trước qua ống kính người Pháp

Một phụ nữ tạo dáng bên đàn tranh. Theo sách, áo dài xưa có loại áo "chít" (áo chiếc), tay dài nhưng hơi rộng, gài nút bên. Áo chiếc thường may bằng lụa hay the, dùng mặc trong mùa hè. Ngoài ra còn có loại áo "lót" (áo cặp) - kiểu dáng tương tự nhưng may hai lớp.