Phụ nữ Indonesia mang chổi đi biểu tình

Hàng trăm phụ nữ mặc đồ màu hồng, mang theo chổi đã biểu tình ở Jakarta để truyền tải thông điệp cải cách chính quyền.

Người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ và vung chổi trong sự kiện do Liên đoàn Phụ nữ Indonesia tổ chức trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Jakarta ngày 3/9. Họ nói rằng những cây chổi tượng trưng cho yêu cầu "quét sạch rác bẩn của chính quyền và sự đàn áp của lực lượng an ninh".

"Chúng tôi muốn chứng minh rằng phần lớn các cuộc biểu tình đều diễn ra ôn hòa. Phải xem xét tuyên bố của chính phủ rằng các cuộc biểu tình là phản quốc", Rizky Ananda, người biểu tình 30 tuổi, nói.

Những phụ nữ Indonesia giơ chổi biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Jakarta ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Ngày 25/8, người dân trên khắp Indonesia đổ ra đường biểu tình sau khi truyền thông đưa tin 580 nhà lập pháp nước này từ năm ngoái được hưởng trợ cấp nhà ở 50 triệu rupiah (3.041 USD) mỗi tháng, bên cạnh lương, cao gấp 10 lần lương tối thiểu ở Jakarta.

Những người chỉ trích cho rằng khoản trợ cấp quá cao trong thời điểm hầu hết người dân sống khó khăn vì thuế, sinh hoạt phí cao, tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Biểu tình leo thang thành bạo loạn ngày 29/8, sau khi tài xế xe máy công nghệ 21 tuổi bị xe bọc thép của cảnh sát cán chết khi lực lượng an ninh đụng độ người biểu tình gần tòa nhà quốc hội. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để đối phó đám đông.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, hơn 700 người bị thương trong các cuộc biểu tình, nhiều ngôi nhà bị cướp bóc trong lúc hỗn loạn, trong đó có nhà của các quan chức chính phủ và nghị sĩ. Khoảng 1.200 người đã bị bắt sau một tuần bạo loạn.

Tình trạng bạo loạn lan rộng, ảnh hưởng 32 trên 38 tỉnh thành đã khiến Tổng thống Prabowo Subianto phải thu hồi một số ưu đãi cho các nghị sĩ, trong đó có khoản trợ cấp nhà ở.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia nói rằng một trong 7 cảnh sát có mặt trên chiếc xe cán chết nam tài xế đã bị sa thải sau phiên điều trần về đạo đức. Chưa rõ 6 người còn lại sẽ bị xử lý như thế nào.

Hội sinh viên Đại học Indonesia kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về hành động bạo lực của cảnh sát và đối chiếu lợi ích mà các nghị sĩ được hưởng với khó khăn kinh tế của những người khác.

Huyền Lê (Theo Reuters, Straits Times)