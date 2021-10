Phụ nữ hút thuốc lá nhiều hơn trước

Hơn 42% nam giới hút thuốc lá, giảm khoảng 3% so với năm 2015, song tỷ lệ nữ giới hút thuốc là 1,7% trong khi năm 2015 chỉ 1,1%.

Đây là kết quả điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá (bao gồm cả hút thuốc lá thụ động) ở người trưởng thành tại 34 tỉnh, thành phố năm 2020. Cuộc điều tra do Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Trường Đại học Y tế Công cộng phối hợp thực hiện, báo cáo kết quả trước Hội đồng Khoa học nghiệm thu của Bộ Y tế ngày 14/10.

Theo đó, so với năm 2015, tỷ lệ hút thuốc lá chung giảm từ 22,5% xuống 21,7%, song đáng chú ý là tỷ lệ phụ nữ hút thuốc gia tăng. Cuộc điều tra không đưa ra lý giải tại sao nhiều phụ nữ hút thuốc hơn 5 năm trước. Song, các nhà nghiên cứu cảnh báo thuốc lá gây ra khoảng 25 bệnh khác nhau như ung thư, tim mạch, bệnh hô hấp và ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Khói thuốc lá tác động tiêu cực vào các cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ ung thư vú và đẻ non. Với phụ nữ mang thai, hít khói thuốc có thể gây biến đổi sự phát triển của bào thai, dễ sảy thai, đẻ non hoặc sinh con nhẹ cân.

Khói thuốc lá cũng là nguyên nhân chính gây bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam và nhiều nước. Gần 97% bệnh nhân ung thư phổi tại nước ta tiền sử có hút thuốc lá. Số tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 73% tổng số ca tử vong do bệnh tật và thương tích ở Việt Nam, một trong những nguyên nhân là sử dụng thuốc lá. Ước tính mỗi năm có khoảng 40.000 người Việt chết liên quan đến thuốc lá, nhiều hơn tổng số người chết vì HIV⁄AIDS, lao phổi và sốt rét cộng lại.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người hút thuốc lá dễ bị mắc Covid-19 cao gấp 1,5 lần, từ đó nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và người xung quanh. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng như hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ mắc và trầm trọng hơn các bệnh nền, khiến người nhiễm nCoV có nguy cơ tử vong cao hơn.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám, chữa bệnh, kêu gọi những người chưa hút thì không hút thuốc lá, những người đang hút hãy bỏ thuốc. "Bỏ thuốc lá là một trong những điều tốt nhất mà mọi người có thể làm cho sức khỏe của chính mình và người thân, đặc biệt trong thời điểm đại dịch như hiện nay", ông Khuê nói.

Ông Khuê cũng đánh giá tỷ lệ hút thuốc tại Việt Nam ở mức cao. Giá bán thuốc lá quá thấp, thuế thuốc lá chưa tăng đáng kể, người hút thuốc dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Các loại thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng... đang tìm mọi cách xâm chiếm thị trường với những chiêu trò quảng cáo tinh vi.

"Cuộc điều tra thực trạng sử dụng thuốc lá này sẽ làm cơ sở đề xuất xây dựng chiến lược quốc gia trong giai đoạn mới, với những biện pháp can thiệp phù hợp trong hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam thời gian tới", ông Khuê nói.

Lê Nga