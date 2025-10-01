Phụ nữ độc thân được làm IVF để sinh con từ 1/10

Từ hôm nay, phụ nữ độc thân có quyền tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bao gồm đông lạnh trứng, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nếu có nhu cầu và nguyện vọng.

Quy định mới này được đưa vào Nghị định 207 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/10, đánh dấu bước tiến lớn trong quyền sinh sản của phụ nữ độc thân tại Việt Nam. Trước đây, Nghị định 10/2015 quy định phụ nữ độc thân có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) khi có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Nay, chỉ cần họ có nguyện vọng là đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản này.

Như vậy, quy định mới này mở rộng quyền chủ động làm mẹ, không còn ràng buộc lý do y tế, phù hợp hơn với xu hướng xã hội hiện đại và nhu cầu cá nhân của phụ nữ độc thân.

Bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên Vụ phó Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng Cục Dân số, nay là Cục Dân số (Bộ Y tế) đánh giá quy định mới này góp phần đảm bảo quyền sinh sản, bình đẳng giới, nâng cao chất lượng dân số. Tại nhiều nước phát triển như Tây Ban Nha, Đan Mạch,... phụ nữ độc thân sinh con bằng IVF đã trở thành thông lệ an toàn, minh bạch.

"Việt Nam đang mở cánh cửa pháp lý mới, nhưng cần khung chính sách đồng bộ để bảo vệ quyền trẻ em, đảm bảo an toàn y tế, pháp lý, giảm kỳ thị xã hội và hỗ trợ bà mẹ đơn thân nuôi dạy con khoẻ, ngoan, trở thành công dân có ích", ông Phương nói.

Một em bé chào đời đêm giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: Thi Quân

Kỹ thuật IVF được thực hiện tại Việt Nam từ năm 1998, đến nay đã có trên 150.000 trẻ ra đời từ kỹ thuật này, theo số liệu của Bộ Y tế. Hiện toàn quốc có hơn 50 cơ sở hỗ trợ sinh sản, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, tỷ lệ điều trị IVF thành công ngày càng tăng, lên đến 70%.

Thực tế phụ nữ độc thân thụ tinh ống nghiệm để sinh con đã được thực hiện nhiều năm nay. Với phương pháp này, bác sĩ lấy trứng của người phụ nữ thụ tinh ống nghiệm với tinh trùng vô danh để tạo thành phôi. Tinh trùng vô danh là mẫu tinh trùng hiến trong ngân hàng tinh trùng, đảm bảo nguyên tắc giữ kín thông tin.

Nhiều trung tâm hỗ trợ sinh sản như Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội, Bưu Điện, Trung tâm hỗ trợ sinh sản và Công nghệ mô ghép, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... ghi nhận số phụ nữ độc thân gửi trứng chờ sinh con ngày càng nhiều. Tại Bưu Điện, trữ trứng cho khoảng 350 trường hợp, trung bình mỗi tháng tiếp nhận 5-7 trường hợp.

Đông lạnh trứng là phương pháp được thực hiện nhằm bảo tồn khả năng mang thai của phụ nữ. Trứng lấy từ buồng trứng sẽ được đông lạnh và bảo quản trong thời gian dài, khi cần thiết sẽ được rã đông, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng để tạo thành phôi và cấy vào tử cung người phụ nữ. Nhờ trữ đông trứng, phụ nữ có thể thụ thai, làm mẹ và sinh con khỏe mạnh dù đã qua ngưỡng tuổi phù hợp.

Lê Nga