Phụ nữ 55 tuổi hay bị đau mỏi xương khớp nên tập luyện thế nào

Tôi năm nay 55 tuổi, hay bị đau mỏi xương khớp, có thể dùng các phương pháp tập luyện để điều trị bệnh khớp được không và nên tập như thế nào cho đúng? (Vân Linh)

Trả lời:

Phụ nữ ở độ tuổi 55 sẽ rất hay gặp tình trạng loãng xương do estrogen suy giảm dẫn tới quá trình tạo xương giảm, hấp thu và chuyển hóa calci giảm.

Tình trạng loãng xương có thể khiến bạn đau nhức xương khớp ở bất cứ bộ phận nào, bất cứ thời điểm nào trong ngày. Đây là triệu chứng chung của phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh. Do đó, bạn cần kiểm tra và xác định tình trạng đau nhức xương khớp là do thoái hoá khớp hay do loãng xương để có hướng điều trị chính xác. Tuy nhiên, đối với cả hai bệnh lý này, thì việc tập luyện đều rất quan trọng.

Vì vận động sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hấp thu dưỡng chất và đào thải các độc tố. Đồng thời, giúp nâng cao sức chịu đựng của hệ tuần hoàn, làm cho thành mạch được dẻo dai hơn, tránh tình trạng xơ vữa động mạch – căn bệnh hay gặp ở người lớn tuổi, người bị cao huyết áp...

Trước mắt, bạn có thể thực hành theo những clip bài tập đơn giản, nhẹ nhàng cho người có bệnh lý về cơ xương khớp của hệ thống Nutrihome. Về lâu dài, bạn nên trực tiếp gặp bác sĩ, để được đánh giá sức khoẻ tổng quát và có giáo án tập luyện phù hợp.

Ths. BS Nguyễn Thị Song Hà

Giám đốc Chuyên môn Y học Thể thao - Vận động Nutrihome