Phu nhân Tổng Bí thư trao tặng 'Tủ sách tiếng Việt' cho thư viện Phần Lan

Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly, thăm Thư viện Trung tâm Oodi tại thủ đô Helsinki và trao tặng "Tủ sách tiếng Việt".

Bà Ngô Phương Ly cùng phu nhân Tổng thống Phần Lan Suzanne Innes-Stubb hôm 21/10 tham quan các khu vực trưng bày, không gian đọc, khu "Thiên đường sách" (Book Heaven), chiếu phim, triển lãm nghệ thuật, hội thảo..., theo TTXVN.

Giới thiệu về quá trình hình thành, kiến trúc cũng như các hoạt động nổi bật của Thư viện Oodi, Giám đốc thư viện Anna-Maria Soininvaara nhấn mạnh đây là một trong những công trình văn hóa hiện đại bậc nhất của Phần Lan, được xem là biểu tượng của "nền tri thức mở" và không gian sáng tạo cộng đồng của người dân Helsinki.

Phu nhân Tổng Bí thư chia sẻ Thư viện Oodi là mô hình độc đáo để Việt Nam tham khảo. Bà đặc biệt ấn tượng với chính sách và hệ thống giáo dục của Phần Lan, nơi sách và tri thức không chỉ được lưu giữ mà còn lan tỏa, khơi gợi sáng tạo và thúc đẩy phát triển cộng đồng.

Bà Ngô Phương Ly thay mặt đoàn Việt Nam trao tặng Thư viện Oodi "Tủ sách tiếng Việt" gồm hơn 120 đầu sách chọn lọc, gần 160 quyển sách tiếng Việt và song ngữ theo 4 nhóm chủ đề chính: sách văn học - nghệ thuật; sách lịch sử - văn hóa Việt Nam; sách Việt Nam đương đại - hội nhập và phát triển; và sách dành cho thiếu nhi và luyện học tiếng Việt.

Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly, trao tặng Thư viện Oodi "Tủ sách tiếng Việt" hôm 21/10. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

"Tủ sách tiếng Việt" được bố trí tại khu vực "Thiên đường sách" ở tầng 3 của thư viện, cùng các bộ sách tiếng nước ngoài khác. Đây sẽ là góc đọc tiếng Việt đầu tiên trong hệ thống thư viện công cộng Helsinki, mở cửa miễn phí cho công chúng và cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Bà Ngô Phương Ly nhấn mạnh việc Thư viện Oodi dành không gian trang trọng để tiếp nhận "Tủ sách tiếng Việt" là minh chứng sinh động cho sự cởi mở, tôn trọng và trân quý đa dạng văn hóa của đất nước Phần Lan. Bà mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều tủ sách và chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa được tổ chức không chỉ tại Phần Lan mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới, nơi có người Việt sinh sống.

Phu nhân Tổng thống Phần Lan cảm ơn món quà của phu nhân Tổng Bí thư, nhấn mạnh tủ sách có ý nghĩa rất đặc biệt, góp phần làm cầu nối tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Giám đốc Anna-Maria Soininvaara khẳng định Thư viện Oodi sẽ giới thiệu và duy trì "Tủ sách tiếng Việt" như một phần của không gian đa ngôn ngữ tại thư viện.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đang trong chuyến thăm chính thức Phần Lan ngày 20-22/10. Hai nước hôm 21/10 ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác Chiến lược, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác.

Huyền Lê