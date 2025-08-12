Phu nhân Tổng Bí thư thăm Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, trao đổi về hợp tác văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Bà Kim Hae-kyung, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc, ngày 11/8 mời phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà và cùng tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, theo TTXVN.

Tại sự kiện, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ mong muốn quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và hai dân tộc không ngừng phát triển, đáp ứng hơn nữa nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Hai phu nhân nhấn mạnh sự tương đồng về văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc là nền tảng để hai nước tăng cường giao lưu hữu nghị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất trí về vai trò đặc biệt quan trọng của giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa trong củng cố nền tảng xã hội thuận lợi của quan hệ Việt - Hàn.

Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định Việt Nam có đầy đủ điều kiện thuận lợi để phát triển nền công nghiệp văn hóa tiên tiến, hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc. Bà mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm và cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất âm nhạc, điện ảnh, thời trang, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất sản phẩm văn hóa sáng tạo và bảo vệ quyền tác giả.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Kim Hye-kyung tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ngày 11/8. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly mong muốn chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có các chị em phụ nữ, để hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống tại Hàn Quốc và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước.

Phu nhân Kim Hae-kyung đánh giá cao những nỗ lực của các cô dâu Việt Nam trong quá trình hòa nhập cuộc sống, từng bước đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc. Bà khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ hiệu quả để các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn ổn định cuộc sống, thế hệ trẻ lớn lên trong niềm tự hào về cả hai nền văn hóa và trở thành những nhịp cầu hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc cho biết vợ chồng bà rất yêu thích ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là bánh mỳ, bún chả và bánh xèo.

Tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng trước cách bảo tàng lưu giữ và thể hiện chiều sâu văn hóa - lịch sử của dân tộc Hàn theo cách thức rất tinh tế, giàu cảm xúc. Bà nhấn mạnh đây là dịp để cảm nhận rõ hơn những nét tương đồng, sự giao thoa văn hóa sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân. . Lãnh đạo Việt Nam là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung, người nhậm chức hồi đầu tháng 6.

Trong cuộc hội đàm ngày 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae-myung tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo Việt Nam, Hàn Quốc sau đó ra tuyên bố chung nêu 6 lĩnh vực trọng tâm hai bên tăng cường hợp tác để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, gồm củng cố vững chắc lòng tin chính trị và đẩy mạnh hợp tác thực chất lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác lao động, y tế, giáo dục; tăng cường hợp tác phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng; làm sâu sắc hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và giao lưu nhân dân; và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn, cơ chế quốc tế và khu vực.

Huyền Lê