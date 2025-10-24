Phu nhân Tổng Bí thư hướng dẫn các em nhỏ Bulgaria cuốn nem

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Tổng thống Bulgaria thăm trường mầm non ở Sofia, cùng các em nhỏ trải nghiệm cuốn nem, vẽ tranh.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, và bà Desislava Radeva, phu nhân Tổng thống Bulgaria, ngày 23/10 thăm và giao lưu với các em nhỏ tại trường mầm non số 2 Zvanche ở thủ đô Sofia, theo TTXVN.

Thầy và trò trường Zvanche mời hai phu nhân thưởng thức bánh mì chấm mật ong và muối, nghi lễ truyền thống thể hiện lòng hiếu khách và sự chào đón nồng hậu của người Bulgaria.

Hai phu nhân xem tiết mục văn nghệ do các em nhỏ biểu diễn, với những ca khúc Việt Nam và Bulgaria. Bà Ngô Phương Ly và bà Radeva nắm tay các em nhỏ hòa mình trong điệu nhảy dân gian Bulgaria.

Hai phu nhân cũng cùng các em nhỏ cuốn món nem, biểu tượng quen thuộc của ẩm thực Việt.

Phu nhân Tổng Bí thư cùng Phu nhân Tổng thống Bulgaria và các em nhỏ trải nghiệm cuốn nem. Ảnh: TTXVN

Tại lớp học vẽ, hai phu nhân cùng các em nhỏ hoàn thiện bức tranh chung về tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria. Phu nhân Tổng Bí thư chọn hoa sen, biểu tượng của sự thanh khiết, kiên cường và sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt. Phu nhân Radeva chọn hoa hồng, biểu trưng cho vẻ đẹp, tình yêu và bản sắc văn hóa của Bulgaria.

Phu nhân Tổng Bí thư cho biết Việt Nam luôn coi giáo dục mầm non là nền móng đầu tiên, rất quan trọng trong sự phát triển của con người. Việt Nam không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm.

Hai phu nhân cùng các em nhỏ hoàn thiện bức tranh chung về tình hữu nghị Việt Nam – Bulgaria. Ảnh: TTXVN

Bà Ngô Phương Ly trao tặng công trình sân chơi trẻ em cho nhà trường cùng nhiều sách và truyện thiếu nhi, gửi gắm thông điệp về tình bạn, tri thức và niềm vui tuổi thơ.

Ngọc Ánh