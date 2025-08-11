Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ, chia sẻ tình cảm và hỗ trợ cộng đồng cô dâu Việt tại Hàn Quốc, thúc đẩy hợp tác và giữ gìn văn hóa dân tộc.

Trong cuộc gặp các cô dâu Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/8, phu nhân Ngô Phương Ly cho rằng cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước, theo TTXVN.

Người Việt Nam tại Hàn Quốc đã trở thành cộng đồng lớn mạnh với hơn 350.000 người, trong đó có hơn 100.000 gia đình Việt Nam. Thông qua đó, mỗi chị em, mỗi gia đình đa văn hóa Việt - Hàn chính là cầu nối, là sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Lắng nghe các cô dâu Việt Nam chia sẻ về cuộc sống nơi đất khách quê người, phu nhân cho rằng các chị em đã vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu, hòa nhập dần với cuộc sống xa xứ, nỗ lực tìm kiếm cuộc sống tươi đẹp hơn.

Dù phải nỗ lực vượt qua những rào cản và hòa nhập với cuộc sống mới, các cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc vẫn không quên gìn giữ văn hóa dân tộc trong tiếng nói, phong tục tập quán.

Phu nhân Ngô Phương Ly gặp các cô dâu Việt tại Hàn Quốc ở Seoul ngày 10/8. Ảnh: TTXVN

Phu nhân vui mừng nhận thấy các chị em đã tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ lẫn nhau, đóng góp cho xã hội sở tại và giữ mối liên hệ chặt chẽ với quê hương, vun đắp cuộc sống mới, ổn định và hạnh phúc.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ rằng khi gặp khó khăn, vướng mắc hay cần sự hỗ trợ, các chị em có thể tìm đến Đại sứ quán tại Seoul, Tổng Lãnh sự quán tại Busan hoặc các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc để được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của mình.

Phu nhân nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là máu thịt của dân tộc, luôn theo sát đời sống của bà con xa xứ, trong đó đặc biệt quan tâm tới đời sống của các phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài.

Các cô dâu Việt ở Hàn Quốc khẳng định luôn cố gắng mỗi ngày và phấn đấu để sống tốt hơn nữa, không chỉ chăm lo cho gia đình mình có cuộc sống êm ấm mà còn giúp đỡ xã hội để cho cuộc sống có nhiều ý nghĩa và giá trị hơn nữa.

Do việc tổ chức các lớp học tiếng Việt còn gặp nhiều khó khăn về giáo viên và giáo trình giảng dạy, các cô dâu Việt mong muốn sẽ có thêm nhiều kiều bào tham gia lớp tập huấn tiếng Việt và được cung cấp giáo trình phù hợp với lứa tuổi của con em các gia đình đa văn hóa. Các cô dâu cũng mong muốn có thêm nguồn hỗ trợ để giúp cho các gia đình mẹ đơn thân.

Các cô dâu cũng mong được tạo điều kiện trong việc nhận trở lại quốc tịch, hỗ trợ các mẹ và các con có cơ hội thường xuyên về Việt Nam tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa để gắn kết với quê hương, đất nước, qua đó sẽ thấy tự hào hơn vì là người mang dòng máu Lạc Hồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đang thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc. Trong hội đàm hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngọc Ánh