Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, bà Bành Lệ Viên, thăm Nhà hát lớn quốc gia ở Bắc Kinh.

Hai phu nhân đã cùng nhau xem tổng duyệt một vở nhạc kịch, tham quan không gian dịch vụ tự động phục vụ bằng robot, trải nghiệm công nghệ dàn dựng sân khấu ảo và phòng thu âm kỹ thuật cao, trong chuyến thăm Nhà hát Quốc gia Trung Quốc ngày 15/4, theo TTXVN.

Bà Ngô Phương Ly đánh giá cao chất lượng, trình độ của các nghệ sĩ, kỹ thuật dàn dựng sân khấu kịch hiện đại, chuyên nghiệp của Trung Quốc, cơ sở biểu diễn được đầu tư kỹ lưỡng, thiết kế độc đáo, quy mô hoành tráng.

Phu nhân lãnh đạo Việt - Trung thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 15/4. Ảnh: TTXVN

Nhắc lại vở vũ kịch Khổng Tước do nghệ sĩ Dương Lệ Bình của Trung Quốc biểu diễn vừa qua tại Hà Nội, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích việc lưu diễn những loại hình nghệ thuật đỉnh cao của các nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc tới Việt Nam, coi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc mở rộng không gian tiếp cận nghệ thuật của công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố nền tảng dân ý giữa hai nước.

Bà cũng cho rằng nếu chính trị và kinh tế là những trụ cột vững chắc cho quan hệ giữa hai nước, thì văn hóa và nghệ thuật chính là sự gắn kết giữa trái tim nhân dân hai nước.

Bà Bành Lệ Viên giới thiệu với bà Ngô Phương Ly một số loại hình biểu diễn sân khấu của Trung Quốc, đặc biệt là sân khấu nhạc kịch, một trong những loại hình nghệ thuật học thuật, hàn lâm, đang rất được Trung Quốc chú trọng phát triển và mở rộng hiện nay.

Phu nhân lãnh đạo Việt - Trung tham quan Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc chia sẻ về thực tiễn triển khai ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào các ngành dịch vụ xã hội. Bà cho biết nhiều sự kiện lớn, tầm cỡ thế giới được tổ chức tại Trung Quốc đã ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ hiện đại như Thế vận hội mùa đông năm 2022.

Bà Bành Lệ Viên bày tỏ quan tâm và sự yêu thích với ẩm thực Việt Nam, mong muốn có nhiều cơ hội thưởng thức các món ăn tiêu biểu độc đáo của Việt Nam, đặc biệt là phở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đang trong chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc ngày 14-17/4. Sau khi kết thúc hoạt động tại Bắc Kinh, lãnh đạo Việt Nam hôm nay tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh.

Huyền Lê