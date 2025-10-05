Phú Mỹ Hưng và Nomura cùng đầu tư Hồng Hạc City

Tập đoàn Nhật Bản tham gia phát triển và vận hành dự án đô thị quy mô tại Bắc Ninh cùng Phú Mỹ Hưng.

Tại lễ khai trương sàn giao dịch bất động sản ở Hà Nội sáng 3/10, Công ty Phú Mỹ Hưng công bố Nomura Real Estate Vietnam là đồng chủ đầu tư dự án Hồng Hạc City tại Bắc Ninh.

Theo đó, Nomura Real Estate Vietnam sẽ đồng hành cùng Phú Mỹ Hưng trong toàn bộ quá trình phát triển dự án, từ quy hoạch, thiết kế đến thi công và quản lý vận hành. Đơn vị bất động sản đến từ Nhật Bản áp dụng tiêu chuẩn chất lượng cao cùng triết lý Kaizen - cải tiến liên tục - vào mọi công đoạn triển khai khu đô thị.

Đại diện Phú Mỹ Hưng (giữa và phải) và Nomura Real Estate Vietnam (trái) trong nghi thức công bố đồng chủ đầu tư Hồng Hạc City và khai trương sàn giao dịch tại Hà Nội. Ảnh: PMH

Ông Nobuaki Higashi, Tổng giám đốc Nomura Real Estate Vietnam, cho biết, doanh nghiệp có thế mạnh trong thiết kế đô thị gắn kết với tự nhiên. "Giải pháp thích ứng khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và quy hoạch hài hòa là xu hướng phát triển bền vững mà chúng tôi theo đuổi", ông nói.

Đại diện Nomura Real Estate Vietnam cũng đánh giá cao vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển của dự án. Ngoài Hồng Hạc City, đơn vị này cũng lên kế hoạch mở rộng đầu tư các tổ hợp nhà ở, đa chức năng tại nhiều đô thị lớn khác.

Quy hoạch khu đô thị Hồng Hạc City. Ảnh: PMH

Trong khi đó, ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng, cho biết, tập đoàn Nomura Real Estate được lựa chọn không chỉ vì kinh nghiệm mà còn chia sẻ tầm nhìn phát triển dài hạn, định hướng khách hàng làm trung tâm. "Hai bên là một thực thể trong dự án", ông Hưng nhấn mạnh.

Theo ông Hưng, ngoài việc thừa hưởng những kinh nghiệm đã phát triển khu đô thị Phú Mỹ Hưng, sự hợp tác này sẽ giúp Phú Mỹ Hưng tiếp cận thêm các xu hướng quy hoạch hiện đại, tối ưu tốc độ triển khai, đảm bảo chất lượng công trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hình ảnh lễ khai trương sàn giao dịch của Phú Mỹ Hưng tại Hà Nội. Ảnh: PMH

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án đã hoàn thiện hạ tầng trục chính và hệ thống cây xanh nội khu. Đợt mở bán thứ hai dự kiến diễn ra vào đầu quý II/2026, sau tín hiệu hấp thụ tích cực từ giai đoạn đầu.

Sàn giao dịch mới khai trương tại số 677 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội được kỳ vọng hỗ trợ khách hàng khu vực phía Bắc tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn. Vị trí sàn thuận tiện kết nối trung tâm thành phố và các khu đô thị, tiện ích lân cận như Lotte Mall, khu hành chính mới của Thủ đô.

Song Anh