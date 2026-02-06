Phú Mỹ Hưng tổ chức hội hoa xuân Tết 2026

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết 2026 giới thiệu đường hoa dài 700 m với linh vật năm Bính Ngọ, các tiểu cảnh văn hóa và không gian du xuân dọc Hồ Bán Nguyệt.

Khởi nguồn từ chợ hoa do Công ty Phú Mỹ Hưng tổ chức năm 2004 nhằm phục vụ cư dân, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng qua thời gian từng bước mở rộng quy mô và trở thành điểm tham quan quen thuộc của người dân TP HCM. Sự kiện thu hút lượng lớn khách tham quan mỗi dịp Tết và góp phần tạo thêm không gian du xuân cho cộng đồng.

Phối cảnh cổng chào của hội hoa xuân. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Qua từng năm, đường hoa Phú Mỹ Hưng lựa chọn các chủ đề gắn với giá trị văn hóa truyền thống và hình ảnh làng quê Việt Nam. Nhiều mùa đường hoa tái hiện khung cảnh đồng ruộng, cổng làng hay miền sông nước thông qua các chủ đề như "Về làng", "Mùa gặt", "Sông nước tình xuân" và "Rước lộc đồng hoa". Bên cạnh đó, các chủ đề như "Xuân an vui", "Xuân phồn vinh", "Xuân sum vầy" hay "Xuân hoan ca" cũng truyền tải những kỳ vọng tích cực cho năm mới. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và không gian đô thị hiện đại góp phần tạo nên nét đặc trưng cho hội hoa.

Bước sang Tết Bính Ngọ 2026, sự kiện tiếp tục được tổ chức với chủ đề "Xuân gắn kết". Chủ đề này hướng đến ý nghĩa đoàn viên của mỗi gia đình, đồng thời mở rộng sang sự kết nối giữa các vùng miền và cộng đồng người Việt trong và ngoài nước trước bối cảnh đô thị không ngừng phát triển.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 được thiết kế dọc theo Hồ Bán Nguyệt. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Đường hoa năm nay được thiết kế dọc theo Hồ Bán Nguyệt với chiều dài khoảng 700 m. Không gian hình thành từ nhiều tiểu cảnh, tạo nên hành trình tham quan xuyên suốt, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người với thiên nhiên cũng như giữa các khu vực đô thị sau mở rộng.

Ngay tại khu vực mở đầu, hình ảnh linh vật ngựa cao khoảng 4,5 m với tạo hình đa giác được đặt cạnh lũy tre, tạo điểm nhấn thị giác, gợi liên tưởng đến sự tiếp nối giữa giá trị quen thuộc và tinh thần đổi mới. Cách sắp đặt này góp phần định hình thông điệp xuyên suốt của đường hoa.

Ở khu vực trung tâm, cụm tiểu cảnh "Xuân gắn kết - vững bước tương lai" được thiết kế với cảm hứng từ tuyến metro, biểu tượng cho sự kết nối hạ tầng đô thị. Không gian này lấy cảm hứng từ tuyến Metro, mạch nối giao thông quan trọng của thành phố, tiểu cảnh, lồng ghép các biểu tượng di sản từ TP HCM, Bình Dương (cũ) đến Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hệ thống ánh sáng tạo sự liên kết giữa Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Tháp Hoa Dầu và ngọn hải đăng, qua đó gợi mở định hướng phát triển đồng bộ cũng như sự kết nối giữa các địa phương trong quá trình mở rộng địa giới hành chính.

Các tiểu cảnh linh vật năm Bính Ngọ. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Chủ đề gắn kết tiếp tục được thể hiện tại tiểu cảnh "Cánh buồm vươn xa" trên mặt Hồ Bán Nguyệt. Các mô hình thuyền thúng và ghe kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng gợi nhắc đến yếu tố biển và hành trình hướng ra bên ngoài. Ở cuối tuyến đường hoa, cụm trang trí mang hình số 2026 đi cùng linh vật ngựa đỏ nổi bật trên nền họa tiết truyền thống, tạo điểm nhấn thị giác và truyền tải kỳ vọng về một năm mới ổn định, phát triển.

Theo địa diện Phú Mỹ Hưng, sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại cũng được thể hiện qua các tiểu cảnh linh vật năm Bính Ngọ. Tiểu cảnh "Xuân khải hoàn" lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, trong khi cụm xe ngựa "Bốn mùa hương sắc" tái hiện hình ảnh xe thổ mộ chở đầy hoa, gợi nhớ nét sinh hoạt quen thuộc của làng quê. Những không gian này được bố trí như các điểm dừng chân, góp phần kết nối ký ức của nhiều thế hệ và tạo thêm trải nghiệm tham quan cho khách thưởng lãm.

Bên cạnh đó, tiểu cảnh Phố Ông đồ với thiết kế mở và giản lược tái hiện phong tục xin chữ đầu năm theo cách tiếp cận hiện đại hơn, đồng thời vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026 dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 11 đến 20/2 (tức 24 tháng Chạp đến mùng 4 Tết). Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 11/2. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục bổ sung không gian du xuân và góp phần làm phong phú hoạt động văn hóa dịp đầu năm tại TP HCM.

Hoàng Đan