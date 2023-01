Khu Hồ Bán Nguyệt - The Crescent được Phú Mỹ Hưng chọn làm nơi diễn ra các hoạt động, thu hút du khách tới tham quan vào các dịp lễ, Tết. Trong đó hội hoa xuân hằng năm là dịp quan trọng tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện tổ chức tại phân khu này, góp phần nâng tầm sức hút và tên tuổi khu đô thị.

"Tôi từng đi nhiều đường hoa ở các quận khác tại TP HCM nhưng thích ở đây hơn bởi không gian thoáng mát, ít xe cộ, trang trí nhiều loài hoa tươi đẹp và lạ mắt đối với người nước ngoài như tôi", chị Hee Soon cho biết.

Hội hoa còn thu hút nhiều người nước ngoài đến tham quan. Điển hình như chị Hee Soon (35 tuổi, người Hàn Quốc) cho biết đã đến Việt Nam được 4 năm và mỗi dịp Tết chị đều đến tham quan đường hoa tại khu này.

Là cư dân sinh sống gần khu vực, gia đình chị Võ Thị Thu Hằng và anh Nguyễn Đức Hậu (quận 7) hằng năm đều dành thời gian tham quan đường hoa và các hoạt động cộng đồng tại đây. Theo chị Hằng, yếu tố thuận lợi để nơi đây hút khách bởi đường sá dễ di chuyển, dưới các tòa nhà và trung tâm thương mại đều có bãi giữ xe. Xung quanh khu vực diễn ra hoạt động đều có bảo vệ nên cũng phần nào yên tâm về vấn đề an ninh trật tự. Cộng đồng người tham quan không chen chúc nhau tạo sự thoải mái.

Theo nguyên tắc quy hoạch đô thị tiêu chuẩn Mỹ do SOM lập mà Phú Mỹ Hưng đang áp dụng, việc khống chế độ cao của mỗi công trình là yếu tố quan trọng nhằm tạo khoảng không đủ lớn để ánh sáng len lỏi được hầu hết các vị trí tòa nhà, mang lại nguồn năng lượng tươi sáng, thoáng đãng.

Theo đại diện Phú Mỹ Hưng lý giải, sở dĩ các hoạt động tại khu The Crescent nhận được nhiều sự quan tâm và thu hút bởi nơi đây tạo được sự khác biệt so với các khu CBD (Central Business District - khu trung tâm đô thị) thường thấy.

"Khu The Crescent là nơi mà ngay từ bản quy hoạch ban đầu cách đây gần ba thập niên, các kiến trúc sư của Mỹ đã định hình là khu trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính mang tầm quốc tế", đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết.

Đến nay, khu CBD của Phú Mỹ Hưng đã dần thành hình, nơi đây quy tụ nhiều trụ sở của các tập đoàn trong và ngoài nước, trung tâm triển lãm SECC, trung tâm hành chính, thương mại...

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng đến đến đô thị thông minh và nâng cao chất lượng sống cư dân, Phú Mỹ Hưng chọn phân khu này cho dự án hạng sang đầu tiên của mình với Phu My Hung The Horizon. Đây cũng là dự án nhà ở duy nhất tọa lạc tại khu The Crescent.

Việc phát triển dự án nhà ở tại khu trung tâm mang đến những thuận lợi cho cư dân tương lai nhờ vị trí vàng mà dự án sở hữu. Đầu tiên là sự dễ dàng tiếp cận với các tiện ích tại dãy cửa hàng (hay còn gọi là shop, shophouse) dọc bờ hồ Bán Nguyệt cộng hưởng với đó là hệ cảnh quan từ sông, hồ và công viên cây xanh rộng đến khoảng 13 ha. Từ vị trí Phu My Hung The Horizon, cư dân sẽ có được 4 hướng cảnh quan như cầu Ánh Sao, trung tâm mua sắm Crescent Mall, tầm nhìn ra khúc sông thơ mộng và phía Tây là những ngôi biệt thự mái đỏ như ẩn mình trong tán cây xanh.