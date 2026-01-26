Phú Mỹ Hưng thêm nguồn cung 1.500 căn hộ phía Bắc TP HCM

Phú Mỹ Hưng Harmonie có 5 tòa tháp với gần 1.500 căn hộ, tiện ích phong cách nghỉ dưỡng, đánh dấu lần đầu chủ đầu tư phát triển dự án tại trung tâm Bình Dương cũ.

Lễ ra mắt Phú Mỹ Hưng Harmonie tổ chức tối 24/1, hút hơn 700 khách mời là cư dân, đối tác, nhà đầu tư đã sở hữu nhà tại các dự án của chủ đầu tư. Theo đơn vị, việc chọn lọc khách tham dự là chiến lược nhằm đảm bảo những cư dân, nhà đầu tư đã gắn bó nhiều năm với Phú Mỹ Hưng được tiếp cận sớm nhất với những dự án mới.

Lễ ra mắt dự án, ngày 24/1. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Phú Mỹ Hưng Harmonie đánh dấu khu căn hộ độc lập đầu tiên của doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc TP HCM sau 33 năm gắn bó với khu Nam. Dự án nằm ở phường Bình Dương (Thủ Dầu Một cũ), phát triển theo hướng cao cấp tổng thể từ quy hoạch, diện tích không gian xanh mở, vật liệu, thiết kế... nhưng mức giá dễ tiếp cận. Định vị này phù hợp với nhu cầu an cư lẫn đầu tư của nhiều nhóm khách hàng trẻ.

Dự án tọa lạc tại giao lộ Mỹ Phước - Tân Vạn và đại lộ Võ Văn Kiệt - trục giao thông quan trọng của Bình Dương, kết nối các khu kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ là trung tâm mới phía Bắc TP HCM, thuộc lõi Đô thị Khoa học Công nghệ, liền kề Khu công nghệ số tập trung, kết nối thuận lợi với các trục giao thông chiến lược trong tương lai như metro, Vành đai 3, Vành đai 4, đồng thời chỉ mất vài phút để tiếp cận các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, VSIP 2.

Về thiết kế, dự án có quy mô 2 ha, gồm 5 khối tháp cao 32-34 tầng cung cấp 1.490 căn hộ. Loại hình các căn đa dạng để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau. Trong đó 69% là căn hai phòng ngủ 66-79 m2; 18% là căn một phòng ngủ 39-42 m2. Phần còn lại là căn hộ 3 phòng ngủ, Ground House (tầng trệt) và căn hộ Garden (sân vườn mini). Ngoài ra, tại khối đế khu căn hộ còn có 23 cửa hàng thương mại, dịch vụ, giải trí, mua sắm và giáo dục.

Phối cảnh các tòa tháp Phú Mỹ Hưng Harmonie. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Các tòa tháp được xoay trục, tối ưu ánh sáng, thông gió và không gian sinh hoạt. 100% căn hộ đều có cửa sổ mở ra bên ngoài; phòng khách và phòng ngủ đón nắng gió tự nhiên. Theo đơn vị, cách thiết kế này hạn chế tác động trực tiếp của nắng gắt lên căn hộ, từ đó nâng cao sự thoải mái và tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt hằng ngày.

LJ-Group quy hoạch hệ thống tiện ích tại Harmonie là một hành trình trải nghiệm đa tầng. 5 tòa tháp được bố trí sát ranh đất, tạo khoảng xanh lớn ở trung tâm dự án. Cách tổ chức này hình thành một "thung lũng xanh" đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, giảm tiếng ồn, khói bụi, đồng thời là không gian sinh hoạt cộng đồng cho cư dân.

Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư theo mô hình đa tầng, tập trung vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày của cư dân. Ngoài các không gian sinh hoạt chung, dự án có đường chạy bộ trên cao nối liền 5 tòa tháp và cầu Sky Bridge lấy cảm hứng từ cầu Ánh Sao - công trình biểu tượng tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Theo chủ đầu tư, các tiện ích được thiết kế theo hướng tăng tính tương tác giữa con người với thiên nhiên và giữa các nhóm cư dân với nhau.

Đường chạy bộ và các tiện ích tại trung tâm các khối tháp. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Duy Toàn, Giám đốc khối Kinh doanh và Tiếp thị cho biết khu căn hộ được phát triển trên nền tảng kinh nghiệm 33 năm xây dựng và vận hành khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại quận 7, duy trì các chuẩn mực đã tạo dựng nên thương hiệu từ quy hoạch, thiết kế, pháp lý, cộng đồng đến quản lý vận hành. Theo chủ đầu tư, dự án hướng đến việc mở rộng chuẩn mực sống đã được kiểm chứng sang khu vực mới, với cách tiếp cận phù hợp hơn về quy mô, cơ cấu sản phẩm và mức giá.

"Chúng tôi tin rằng giá trị của một dự án không chỉ nằm ở thời điểm bán hàng, mà còn ở khả năng hình thành cộng đồng cư dân văn minh và bền vững theo thời gian", ông nói.

Ở góc độ thị trường, Phú Mỹ Hưng Harmonie được chủ đầu tư định vị là sản phẩm "dễ mua - dễ bán - dễ cho thuê". Dễ mua nằm ở cơ cấu căn hộ đa dạng, diện tích vừa phải giúp tổng giá ở mức dễ tiếp cận hơn so với các dự án mang thương hiệu Phú Mỹ Hưng trước đây. Yếu tố "dễ bán - dễ cho thuê" xuất phát từ đà phát triển kinh tế, hạ tầng của khu vực, nhu cầu thuê lớn và ổn định của nhóm chuyên gia.

Theo đánh giá, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái sản xuất - công nghệ, dịch vụ quy mô lớn, thu hút cộng đồng chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước đến làm việc, sinh sống. Nhu cầu tìm kiếm nhà ở chất lượng cao, an ninh và được quản lý chuyên nghiệp vì vậy được dự báo duy trì ở mức ổn định trong trung và dài hạn.

Khách hàng tìm hiểu dự án tại sự kiện. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Tham dự sự kiện, nhiều khách hàng cũng có cùng nhận định. Chị Thúy An, cư dân tại Cardinal Court đánh giá cao dự án nhờ khả năng vận hành cho thuê. Chị cho rằng khu vực này có cộng đồng cư dân đặc trưng là các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp công nghệ cao nên yêu cầu về không gian sống cũng tương đồng.

"Hơn 2 năm sống tại khu đô thị, tên tuổi Phú Mỹ Hưng luôn khiến cư dân cảm thấy an tâm. Do đó, thương hiệu cũng sẽ tạo niềm tin cho khách thuê về tiêu chuẩn vận hành, chất lượng sống", chị nói.

Sau giai đoạn giới thiệu, giỏ hàng của Harmonie dự kiến được chủ đầu tư tung ra thị trường trong quý I/2026.

Hoài Phương